Meilenstein für PS4: 30 Millionen verkaufte Einheiten in den USA

PlayStation 4-Controller im Zoom.

Die Umsätze der PS4 könnten sich verlangsamen – was verständlich ist, da sie sich dem Ende ihres Lebens als aktuelle Gen-Konsole nähert, aber dennoch werden regelmäßig beeindruckende Umsatzmeilensteine ​​erreicht. Vor ein paar Monaten gab Sony bekannt, dass die Konsole 100 Millionen Mal weltweit ausgeliefert wurde, und jetzt haben wir einige neue Daten für einen weiteren Verkaufsmeilenstein, den sie überschritten hat.

Laut Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, konnte die PS4 in den USA mehr als 30 Millionen Mal verkauft werden, was rund 30 Prozent ihres weltweiten Gesamtumsatzes entspricht. Im Vergleich dazu wurden in anderen Top-Märkten für die Konsole 8,3 Millionen Einheiten in Japan (die Zahl lag zuletzt bei 8 Millionen), 7,2 Millionen Einheiten in Deutschland und 6,8 ​​Millionen Einheiten in Großbritannien verkauft. Die Daten twitterte er.

Die PS5 wird im Laufe des nächsten Jahres herauskommen, so dass die Umsätze der PS4 von nun an immer langsamer werden. Die Unterstützung für die Konsole wird trotzdem nicht, an dem Tag des PS5-Release, eingestellt. Immerhin soll es noch 2-3 Jahre nach der PS5 neue Games für die PS4 geben. Ob die PlayStation 4 die Umsatzmeilensteine der PS2 und der Nintendo Wii übertreffen wird?