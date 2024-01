Marvel’s Spider-Man 2: Leak zeigt verworfene Symbionten-Bosse

Leaks haben jetzt aufgedeckt, was Insomniac Games geplant hatte, aber nie im Spiel gelandet ist. In einem gewaltigen Daten-Leak wurden Details zu ursprünglich geplanten Symbionten-Bösewichten enthüllt – Riot, Lasher, Agony und Phage. Diese Schurken sollten in Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) auftauchen, jedoch kam es anscheinend nicht dazu.

Worum geht es? Die durchgesickerten Dateien geben auch Einblick in den ursprünglichen Handlungsverlauf des Spiels. Venom sollte ursprünglich im zweiten Akt auftauchen, und seine Geschichte drehte sich um Trennungsangst. Hinweise auf die “Life Foundation” lassen darauf schließen, dass auch sie eine Rolle spielte. Unglaublich, dass all dies nicht im Spiel gelandet ist!

Apparently Venom was going to appear in act 2 in an arc based on separation anxiety. Loading this in supposedly shows the life foundation symbiotes in canisters pic.twitter.com/dOOFH0K8YX

— Worm (@Saulman11835779) January 20, 2024