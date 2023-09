Die Spider-Man 2 Collector’s Edition der PS5 wirbt mit “Gönn dir 50cm Venom”

Eindeutig ein bisschen zweideutig.

Die Collector’s Edition von Sony’s Marvel’s Spider-Man 2 ist derzeit aus einem sehr seltsamen Grund online im Trend. Mit vielen neuen Details, die aufgrund ihres bevorstehenden Erscheinungsdatums auftauchen, erhält das Spiel anscheinend viel weitreichende Aufmerksamkeit. Kürzlich wurde die Dateigröße von Marvel’s Spider-Man 2 geleakt, was möglicherweise darauf hinweist, dass die Spielwelt und ihr Inhalt größer sind als im vorherigen Spiel.

Das Hauptmerkmal des kommenden Spiels ist, wie der Anti-Held Venom einen großen Teil von Spider-Man 2’s Handlung ausmachen wird. Obwohl noch niemand weiß, wie groß die Beteiligung von Venom an der Fortsetzung sein wird, spekulieren bereits viele Spieler darüber, welche Rolle und Richtung dieser Charakter in Spider-Man 2 nehmen könnte.

Allerdings scheint Sony sich voll und ganz auf den symbiotentragenden Anti-Helden zu konzentrieren, da er der größte Fokus der Spider-Man 2 Collector’s Edition des Spiels ist. Leider haben einige unartige Fans dazu geführt, dass Venom auf recht unanständige Weise im Trend liegt.

Treat yourself to 19-inches of Venom and more with the Marvel’s Spider-Man 2 Collector’s Edition. #SpiderMan2PS5 Pre-order here: https://t.co/IH1Z0n3CyV pic.twitter.com/siKtMzSz4s — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 4, 2023

Spider-Man 2 Collectors Edition: Gönn dir 50 cm Venom

In einem Tweet von PlayStation UK wurde die Collector’s Edition von Marvel’s Spider-Man 2 mit dem Slogan “Gönnen Sie sich 19 Zoll Venom und mehr mit der Collector’s Edition von Marvel’s Spider-Man 2” vorgestellt. Während es seitens PlayStation UK ein sehr anständiger Tweet war, dachten einige Leute, es wäre lustig, die Aussage auf eine anzüglichere Weise zu interpretieren.

Natürlich entschieden sich viele Menschen auf der Social-Media-Plattform, einzusteigen und Witze zu machen, unter Bezugnahme auf die verwendete Zweideutigkeit. Die Reaktionen der Community reichen von Schock bis hin zu einfach nur unartig und witzig.

Die 19 Zoll Venom beziehen sich tatsächlich auf die im Paket enthaltene Statue der Collector’s Edition. Die Spezialausgabe enthält auch eine SteelBook-Ausstellungsbox sowie verschiedene digitale Vorbestellungsboni. Insgesamt handelt es sich um eine Sammlung exklusiver Artikel, die viele Fans wirklich genießen würden. Das angehängte Foto in dem Tweet bestätigt erneut das offizielle Veröffentlichungsdatum von Marvel’s Spider-Man 2 am 20. Oktober 2023.

19 inches of what now https://t.co/hEMXQQxUGw pic.twitter.com/hB9kQGuI8f — Everything Out Of Context (@EverythingOOC) September 4, 2023

Während die meisten Fans gerne humorvolle Seitenhiebe auf viele Facetten der Popkultur machen, hat die unartige Reaktion, die die meisten Menschen hatten, dazu beigetragen, dass das Spiel auf der Trendliste landet. Da der September für Spider-Man-Fans im Allgemeinen ein großer Monat ist, bietet dies Sony viel Raum, um auf der Hype-Welle zu reiten und nicht nur die Veröffentlichung des Spiels, sondern auch die Franchise als Ganzes kontinuierlich zu bewerben.

Hoffentlich können Sony und Marvel’s Spider-Man von dem Schwung des Trends profitieren und das Spiel in den sozialen Medien präsent halten, damit es zu mehr Verkäufen führt. Am Ende des Tages hat Marvel’s Spider-Man 2 , Collector’s Edition hin oder her, bereits aufgrund seiner Fortsetzung eines großartigen Spiels einen guten Ruf, aber die zusätzliche mediale Anerkennung könnte mehr Fans und Unterstützer anziehen.

Marvel’s Spider-Man 2 wird am 20. Oktober exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.