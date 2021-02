Mario Kart 64: Nintendo 64-Spieler sorgt für Weltrekord

Mario Kart 64 - (c)Nintendo

Ein Spieler hat in Mario Kart 64 hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Er hat ein Rennen im Time Trial Modus in unglaublichen 21 Sekunden beendet.

Die Abkürzung

Mario Kart 64 ist der zweite und allseits sehr beliebte Mario Kart Titel der Reihe. Nachdem wir immer wieder glauben nach fast 25 Jahren schon alles gesehen zu haben, belehrt uns die Spielercommunity immer wieder eines besseren. So hat man erst vor ein paar Tagen den neuen Shortcut entdeckt. Mit jeder neu entdeckten Abkürzung oder Tricks tun sich ganz neue Möglichkeiten auf. So sind sämtliche Speedrunner darauf aufmerksam geworden. Der Fan und Speedrunner Beck Abney hat nun mit etwas Übung einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Der Weltrekord

Das Rennen startet. Yoshi fährt los, macht aber einen ungewohnten Stopp während er die Wand hinten links vom Ziel anpeilt und schießt sich mit einem Turbo-Pilz direkt in die Wand. Danach rollt er rückwärts wieder über die Ziellinie und siehe da, er ist schon in der zweiten Runde. Dann wiederholt sich das Schauspiel und Yoshi ist schon nach 5 Sekunden in der finalen Runde. Er landet noch einmal in der Wand und man hört Beck Abney noch betteln, dass es klappt und tatsächlich: das Rennen ist schon nach 21 Sekunden und 4 Hundertsel offiziell beendet. Weltrekord!

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Übrigens erst kürzlich wurde auch ein neuer und vor Allem beeindruckender Weltrekord in Mario Kart Wii auf der Rainbow Road geholt.

Nintendo 64 in 2021

Alte Nintendo 64 Titel scheinen aktueller denn je. Erst vor kurzem hat man für The Legend of Zelda: Ocarina of Time die Ur-Version, also die Demo des Spiels entdeckt. Wäre dem nicht genug, so wurde für Donkey Kong 64 ein unbekannter Cheat-Code aktiviert. Ebenso ist von GoldenEye 007 ein unbekanntes Remake aufgetaucht welches mittlerweile im Internet zu finden ist.

Während wir noch weiter auf Mario Kart 9 warten müssen, passiert dennoch auch einiges außerhalb der Titel, wie zum Beispiel den Rechtstreit wegen echten aber illegalen Mario Kart Rennen auf Tokios Straßen.

Quelle: twitter.com via abney317