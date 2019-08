UKIE Gfk Chart-Track hat die neuesten wöchentlichen Daten für den Verkauf von Videospielsoftware in Großbritannien für die Woche bis zum 24. August veröffentlicht. Es war eine verrückte Woche. Mario Kart 8 Deluxe, eine zwei Jahre alte Neuveröffentlichung eines fünf Jahre alten Spiels, hat die Charts angeführt (via GamesIndustry).

Das heißt, Minecraft, das auf dem sechsten Platz liegt, sollte das bestplatzierte Spiel sein, lässt jedoch eine technische Neuerung aus. Es gibt verschiedene Publisher für verschiedene Versionen, was bedeutet, dass die Switch-Version den sechsten Platz einnimmt, aber zusammengenommen übersteigen die Minecraft-Verkäufe die von Mario Kart 8 Deluxe. Eine verrückte Insel.

Super Mario Maker 2 ist das zweitplatzierte Spiel, während ein weiteres exklusives Nintendo Switch-Spiel mit Super Mario Odyssey in den Top 5 rangiert. Das Crash Team Racing Nitro-Fueled setzt seine starken Verkäufe in Großbritannien mit einem dritten Platz fort, während Mortal Kombat 11 den vierten Platz belegt.

Yu Gi Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution ist der einzige Debütant in den Top 10 und belegt den zehnten Platz. Red Dead Redemption 2, GTA5 und The Division 2 runden den Rest der Top 10 ab.

Da stellt man sich die Frage:

Spielen die Briten immer das Gleiche? Oder sind die physischen Verkaufszahlen einfach nicht mehr zeitgemäß, da eh fast alle (auch) digital kaufen? Sag es uns, in den Kommentaren!