Mafia: Definitive Edition – Release verschoben, Gameplay-Enthüllung in Kürze

Mafia: Definitive Edition - (C) 2K Games, Hangar 13

Obwohl Remakes in der Spieleszene immer beliebter werden, sehen nur wenige so faszinierend und gut zusammengestellt aus wie die Rückkehr von Hangar 13 zur ursprünglichen Mafia. Es ist klar, dass Mafia: Definitive Edition etwas wirklich Besonderes sein wird, wenn es später in diesem Jahr veröffentlicht wird. Es zeigt unglaubliche Bilder, einige fortgeschrittene Bewegungserfassungen und ein paar Einblicke in die authentische Nacherzählung der Geschichte des Spiels.

Abgesehen davon scheint das Team im Hangar 13 der Meinung zu sein, dass die Überarbeitung von Tommy Angelos Krimi-Saga etwas länger benötigt, als ursprünglich erwartet. Das Studio kündigt auf Twitter die Entscheidung an, das Spiel um einige Wochen zurückzuschieben. So wird Mafia: Definitive Edition erst am 25. September verfügbar sein.

Mafia: Definitive Edition wurde um einen Monat verschoben. Das sagt der Entwickler.

„Obwohl wir ursprünglich geplant hatten, das Spiel einen Monat zuvor am 28. August zu veröffentlichen, ist es aufgrund der anhaltenden globalen COVID-19-Pandemie immer schwieriger geworden, alles rechtzeitig für diesen Starttermin fertigzustellen“, heißt es in einer Erklärung.

„Viele unserer Entwickler haben an der Erstellung des ursprünglichen Mafia mitgewirkt, und wir alle sind bestrebt, eine aktualisierte Erfahrung zu schaffen, die diesem zeitlosen Klassiker würdig ist.“ Die Aussage fährt fort, Fans für ihre „Geduld und ihr Verständnis“ zu danken.

A development update for Mafia: Definitive Edition pic.twitter.com/6ahAqZZTOV — Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020

Große Gameplay-Enthüllung am 22. Juli von Hangar 13

Das Team wollte die Fans jedoch eindeutig nicht mit leeren Händen zurücklassen und kündigte an, dass die Spieler genau sehen werden, warum sich das Warten auf das Spiel lohnt. Das Team wird am 22. Juli die Gameplay-Premiere des Remakes erstmals zeigen. In Vorbereitung auf das Event gibt es eine 15-Sekunden-Teaser auf Mafias Twitter-Account, den Spieler jetzt sehen können. Wir haben euch den Beitrag unterhalb eingebettet. Der Teaser zeigt eine sehr kleine Auswahl des Gameplays, darunter das Fahren durch regennasse Straßen der 1930er Jahre, Tommy Angelo, der durch einen bedrohlichen Gewittersturm geht, und einige weitere der absolut atemberaubenden Zwischensequenzen des Remakes.

Join us Wednesday, July 22 for the extended gameplay reveal of Mafia: Definitive Edition with insights from @Hangar13Games President Haden Blackman. Learn more: https://t.co/gWg5gZpSDn pic.twitter.com/aaRbIuYyUy — Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 7, 2020

Mafia: Definitive Edition wird am 25. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar sein. Wie wir euch berichtet haben wird die Spiel-Engine auf jener von Mafia 3 aufgebaut sein. Auch das Gameplay wird sehr ähnlich ablaufen, nur hoffentlich nicht so eintönig wie in Teil 3. Ein vierter Haupteintrag scheint möglich, wenn sich die Definitive Edition gut verkauft.