Mafia: Neuer Teil ist in Entwicklung

Bereits vor wenigen Monaten konnte wir berichten, dass das Mafia-Entwickelrstudio Hangar 13 an einem weiteren Teil der Reihe arbeiten soll. Anders als der dritte Teil, der die Handlung in die 1960er-Jahre versetzte, soll es sich diesmal hingegen laut Insidern sogar um ein Prequel handeln.

Nach Monaten voller Spekulation (und einem eingestellten Projekt), haben sich die Entwickler nun endlich geäußert. Ja, ein neues Spiel in der Reihe ist offiziell in Entwicklung. Ob es tatsächlich der vierte Teil, oder ein Prequel wird, wollten sie allerdings noch nicht bekanntgeben.

,,Ich freue mich bestätigen zu können, dass wir an einem ganz neuen Mafia-Projekt arbeiten!”, bestätigt Roman Hladík, General Manager von Hangar 13. Er führt weiter aus:

,,Obwohl es noch einige Jahre in der Zukunft liegt und wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr mit euch teilen können, sind wir wirklich aufgeregt an so einem heißgeliebten Franchise zu arbeiten und unsere Spieler mit neuen Geschichten zu begeistern.”

Mafia 4 oder doch ein Prequel?

Neben der Ankündigung verrieten die Entwickler allerdings noch nicht viel, da sich das Spiel erst in einem sehr frühen Zustand befindet. Genau so bleibt es auch weiterhin ein Geheimnis, in welche Ära des amerikanischen Verbrechens es uns diesmal verschlagen könnte. Die Mafia-Reihe ist für ihre lebhafte Darstellung historischer Epochen bekannt. Die ersten beiden Teile verfrachteten uns in die Ära der Prohibition und in ein zerrüttetes Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg.

Im dritten Teil ging es hingegen in ein fiktives Louisiana zu Zeiten aufkeimender Bürgerrechtsbewegungen und rassistischer Hetzkampagnen. Ob ein vierter Teil noch weiter in die Zukunft springen würde ist unbekannt. Gerade das alte Setting der ,,klassischen italienischen Mafia” in Amerika, war für viele Spieler besonders reizvoll.

Ein Prequel könnte also unter Umständen in die 1920er-Jahre springen. Oder vielleicht sogar noch weiter zurück. Zuletzt hat Hangar 13 mit der Mafia Definitive Edition jedoch eindrucksvoll bewiesen, wie ein modernes Spiel der Reihe aussehen kann. Egal, wo der neuste Teil also angesiedelt ist, schön wird das Spiel auf jeden Fall aussehen.

