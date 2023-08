Little Nightmares 3: Release-Termin für 2024 angekündigt

Bandai Namco hat Horror-Fans auf der Gamescom überrascht: Little Nightmares 3 wird seinen Release irgendwann 2024 haben.

Little Nightmares 3 - (C) Bandai Namco

Bandai Namco hat die Katze aus dem Sack gelassen. Auf der Gamescom enthüllte der Videospiele-Publisher, dass Little Nightmares 3 im Jahr 2024 seinen Release-Termin haben wird.

In Little Nightmares 3 stehst du vor einer neuen Herausforderung: Zwei neue Charaktere sind in Nowhere gefangen, einer verstörenden Welt, die von unheimlichen Kreaturen und schaurigen Szenarien bevölkert ist. Eines der auffälligsten Elemente ist eine riesige Puppe, die das Land durchstreift und die beiden Helden bedroht, während sie sich in Stealth-Manier daran vorbeischleichen müssen.

Little Nightmares 3: Das sind die größten Veränderungen

Eine bemerkenswerte Neuerung in Little Nightmares 3 ist der Koop-Modus mit Online-Spielunterstützung. Du kannst immer noch alleine spielen und das Spielerlebnis genießen, das du aus Little Nightmares 2 kennst. Die Grundthemen des Spiels, darunter Illusionen und der Wunsch der Protagonisten, aus dieser mysteriösen Welt zu entkommen, bleiben erhalten und versprechen ein tiefgründiges und fesselndes Abenteuer.

Die Veröffentlichung von Little Nightmares 3 ist für das Jahr 2024 geplant und wird auf Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, Windows PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Die Entwickler hinter diesem Horrorspektakel sind dieses Mal Supermassive Games, bekannt für ihre Arbeit an The Dark Pictures Anthology und dem gefeierten Until Dawn. Diese Entscheidung lässt auf ein mitreißendes Spielerlebnis hoffen, das die Spannung und den Nervenkitzel der Vorgänger noch steigert.