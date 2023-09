Little Nightmares 3: Kein Couch-Koop geplant

Supermassive Games, die für ihren Couch-Koop wie in Until Dawn bekannt sind, werden dieses Feature in Little Nightmares 3 nicht bringen!

Little Nightmares 3 - (C) Bandai Namco

Das Wichtigste in Kürze Little Nightmares 3 wird keinen Couch-Koop-Modus bieten

Die Entscheidung basiert auf dem Wunsch, die Atmosphäre und Immersion des Spiels zu bewahren

Supermassive Games wird traditionelle Party-Aspekte im Online-Koop beibehalten

Während der Gamescom Opening Night Live gab Supermassive Games bekannt, dass sie derzeit an Little Nightmares 3 arbeiten. Die Aufmerksamkeit der Fans war hoch, besonders nachdem sie für die Enhanced Edition von Little Nightmares 2 verantwortlich waren. Aber viele fragten sich, ob Little Nightmares 3 Couch-Koop bieten würde, da Supermassive dafür bekannt ist, dieses Element in seine Horrorspiele zu integrieren. Bandai Namco-Produzentin Coralie Feniello bestätigte kürzlich, dass der kommende Titel keinen Couch-Koop-Modus haben wird. In einem Interview mit GamesRadar.com sagte sie: “Koop war das von unseren Fans am häufigsten nachgefragte Feature, daher war es für uns wirklich wichtig, ihnen dieses zu bieten.” Dieser Schritt mag überraschend sein, besonders wenn man die Erfolge von Supermassive Games mit Spielen wie Until Dawn und The Dark Pictures Anthology betrachtet. Game Director Wayne Garland erklärte jedoch: “Couch ist etwas, worüber wir nachgedacht haben, aber wenn man noch einmal auf die Atmosphäre und die Immersion zurückkommt, die wir mit Little Nightmares hervorrufen wollen, denke ich, dass es für uns wichtig war, dass wir bei unserem Online-Koop nur eher traditionelle Party-Aspekte beibehalten haben.” Dieser Kommentar deutet klar darauf hin, dass Supermassive Games sich auf die Atmosphäre und Immersion von Little Nightmares 3 konzentrieren möchte, was die Implementierung eines Couch-Koop-Modus einschränken würde. Obwohl die Begründung etwas vage erscheinen mag, macht sie durchaus Sinn, wenn man bedenkt, dass Little Nightmares 3 einen anderen Horrorgenre-Ansatz verfolgt als die üblichen B-Movie-Slasher von Supermassive Games. Little Nightmares 3 erscheint irgendwann im Jahr 2024. Es soll für Windows PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.