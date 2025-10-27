Little Nightmares 3 – So findest du die Batterie/Sicherung in Kapitel 4 (Das Institut)

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Nachdem du Ärzten und tödlichen Pflanzen ausgewichen bist, triffst du auf eine blockierte Metalltür mit einem leeren Steckplatz für eine Batterie (oder Sicherung/Fuse).

In den leeren Raum gelangen

Wagen benutzen: Nimm den in der Nähe stehenden Wagen und schiebe ihn unter das Fenster auf der linken Seite. Durchs Fenster: Benutze den Wagen als Starthilfe, um durch das Fenster zu klettern. Du landest in einem leeren Raum. In den Korridor: Gehe weiter nach links in den Korridor.

Den Spielzeugraum und den Rückblende-Raum erreichen

Spielzeugraum: Gehe den Korridor entlang nach links, bis du in einen Raum voller Spielzeug gelangst. Klettern: Im nächsten Raum sind Regale und Kisten gestapelt. Springe auf die Kisten und klettere nach oben. Der Abstieg: Finde ein kleines Fenster in der Ecke der Wand. Klettere hindurch und rutsche an dem behelfsmäßigen Seil hinunter. Du landest in dem Raum aus Lows Rückblenden.

Die Puppe finden

Müllschacht: Gehe zum Müllschacht (Trash Chute) auf der linken Seite. Schacht öffnen: Low muss Alone hochheben, damit sie den Schacht öffnen kann. Die Puppe: Während Papier und Müll herausfallen, erscheint eine kleine Puppe, die Alone ähnelt. Alternative Realität: Wenn du mit der Puppe interagierst und sie festhältst, wird sie von einem roten Schein umgeben. Solange du dich in ihrer Nähe aufhältst, erhältst du einen Einblick in eine alternative Realität. Nimm die Puppe an dich.

Die Puppe für den Transport nutzen

Du musst die Puppe durch mehrere Räume transportieren, um Wege zu öffnen und die Batterie zu finden.

Die Puppe durch das Fenster werfen

Zurück zum Spielzeugraum: Verlasse den Raum durch die Tür und gehe nach rechts in den Spielzeugraum zurück. Die Tür, durch die du ursprünglich gekommen bist, ist jetzt geschlossen. Wippe: Klettere auf die Wippe (Seesaw). Werfen: Wirf die Puppe aus dem kleinen Fenster im Spielzeugraum.

Den Hebel-Mechanismus auslösen

Tür öffnen: Verlasse den Spielzeugraum durch die jetzt geöffnete Tür (da die Puppe draußen ist). Nimm die Puppe wieder auf. Der Korridor: Gehe vom Kamerablick weg (tiefer in den Korridor), wo zuvor ein großes Loch im Boden den Weg versperrt hat. Zum Hebel: Betrete den Raum rechts und gehe in den nächsten Raum, wo sich ein Hebel befindet. Hebel ziehen: Platziere die Puppe in der Nähe.

Low muss Alone hochhelfen, damit sie den Hebel zieht .

muss hochhelfen, damit sie den . Das Ziehen des Hebels schließt die Tür, durch die du gekommen bist, und öffnet eine weitere gegenüberliegende Tür.

Die Batterie finden

Zum äußeren Hebel: Gehe in den neu geöffneten Raum und zum äußersten linken Punkt.

Gehe in den neu geöffneten Raum und zum äußersten linken Punkt. Batterie finden: Ziehe einen weiteren Hebel, um endlich eine funktionierende Batterie zu erhalten.

Zurück zum Start

Kooperativer Rückweg: Ein Charakter muss die Puppe halten, der andere die Batterie tragen. Tür erneut öffnen: Gehe zurück und ziehe den äußeren Hebel (den du gerade benutzt hast), um die Tür, durch die du ursprünglich gekommen bist, wieder zu öffnen. Korridor: Gehe in den Korridor zurück und lass die Puppe fallen, bevor du dich der Tür rechts näherst. (Du benötigst die alternative Realität der Puppe in diesem Moment nicht.)

Die Batterie zum Steckplatz bringen

Batterie werfen: Wirf die Batterie durch das kaputte Fenster (das in der normalen Realität zu sehen ist). Klettere selbst durch das Fenster auf die andere Seite des Instituts. Ziel: Nimm die Batterie auf und kehre zur geschlossenen Metalltür zurück, an der du zu Beginn warst. Aktivierung: Setze die Batterie in den leeren Steckplatz ein. Tür öffnen: Hole den Wagen (von Schritt 1), rolle ihn nahe an den Hebel heran, klettere auf den Wagen und springe auf den Hebel.

Das Umlegen des Hebels öffnet die Metalltür und erlaubt dir, das Rätsel abzuschließen und das Kapitel fortzusetzen.

