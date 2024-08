Gamescom 2024: Neuer Trailer zu Little Nightmares 3 veröffentlicht

Der neueste Little Nightmares 3-Trailer zeigt das Teamwork zwischen den Protagonisten Low and Alone und gibt Einblicke in neue Orte und Charaktere.

Worum geht es im Spiel? Little Nightmares 3 folgt dem Abenteuer von Low und Alone, die gemeinsam einen Ausweg aus dem Nirgendwo suchen. Sie sind gefangen in der Spirale, einer Ansammlung verstörender Orte. Um in dieser Welt voller Gefahren zu überleben, müssen die beiden zusammen eine Vielzahl an Rätseln lösen und den in den Schatten lauernden Bedrohungen entkommen.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Serie können Spielerinnen und Spieler die Spirale nicht nur allein mit einem KI-Begleiter erkunden, sondern auch im Zwei-Spieler-Online-Koop. Klassisches Couch-Koop (mit Splitscreen) wird es nicht geben, wie bereits früher bekanntwurde. Der Trailer wurde im Rahmen der Gamescom Opening Night Live veröffentlicht.

Ob Little Nightmares 3 auch so durch seine düstere Atmosphäre, packende Geschichte und komplexen Rätseln überzeugen wird, werden wir sehen. Im DailyGame-Test zu Little Nightmare 2 sagte unser Sinan: „Dieses Spiel ist in seiner Kunst, seinem Sinn für Atmosphäre, Ton und Bild ein absoluter Hammer.“ Er vergab einen Score von 9/10.

Little Nightmares 3 erscheint 2025 (ursprünglich für 2024 geplant) für PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Nintendo Switch.