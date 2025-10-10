Little Nightmares 3: Low oder Alone – Wen sollte man wählen?

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit Little Nightmares 3 von Supermassive Games begeben sich Spieler erstmals auf ein Abenteuer zu zweit, was die Wahl des Charakters zu einer wichtigen Entscheidung macht. Das Spiel präsentiert die neuen Protagonisten Low und Alone, die nicht nur unterschiedliche Erscheinungsbilder, sondern auch fundamental unterschiedliche Werkzeuge und Rollen im Gameplay innehaben. Ob im Online-Koop mit einem Freund oder im Solo-Modus mit KI-Begleitung.

Die Entscheidung zwischen dem Rabenmasken-Träger Low und der schraubenschlüsselbewehrten Alone beeinflusst maßgeblich, wie Rätsel gelöst und Kämpfe bestritten werden. Es ist eine zentrale Design-Entscheidung des Entwicklers Supermassive Games, dass das Vorankommen stets die Kombination beider Fähigkeiten erfordert. Keiner der Charaktere kann das Abenteuer allein bestreiten. Es gibt zwar keine direkten Auswirkungen auf die übergeordnete Geschichte, je nachdem, wen man wählt, aber die persönliche Spielerfahrung ändert sich merklich.

Werbung

Low: Der Distanzkämpfer mit dem Bogen

Erscheinungsbild

Low ist die Figur, die eine markante Maske in Form eines Raben-Totenkopfs trägt. Sein Design wirkt geheimnisvoll und unterstreicht seine Rolle als Unterstützer und Präzisionsarbeiter.

Fähigkeiten und Rolle

Werbung

Lows Hauptwerkzeug ist der Bogen mit Pfeilen. Seine Rolle im Team ist die des Fernkämpfers und Lösungsfinders auf Distanz:

Plattform-Abschnitte: Low kann seinen Bogen dazu verwenden, Pfeile auf entfernte Ziele (z. B. Seile, Schalter oder dünne Schnüre) abzuschießen, die für Alone unerreichbar sind. Sein Bogen kann sich auf diese Objekte automatisch aufschalten , was Präzision auf weite Distanzen ermöglicht.

Low kann seinen Bogen dazu verwenden, Pfeile auf (z. B. Seile, Schalter oder dünne Schnüre) abzuschießen, die für Alone unerreichbar sind. Sein Bogen kann sich auf diese Objekte , was Präzision auf weite Distanzen ermöglicht. Kampfbegegnungen: Im Kampf agiert Low als Initiator. Er schießt Pfeile ab, um größere Gegner zu betäuben und zu Boden zu zwingen. Dies bereitet den Gegner für den finalen Schlag durch Alone vor.

Low ist oft aktiver an der Steuerung der Umgebung beteiligt und sein vielseitiges Werkzeug ermöglicht es ihm, Wege zu ebnen oder Mechanismen auszulösen, die Alone anschließend nutzt. Aus narrativer Sicht scheint Low in Zwischensequenzen minimal stärker im Fokus zu stehen, was ihn für manche Spieler als den „gefühlten“ Hauptcharakter erscheinen lässt.

Alone: Der Nahkämpfer mit dem Schraubenschlüssel

Erscheinungsbild

Alone trägt Zöpfe und eine auffällige Schutzbrille. Ihr Design signalisiert eine pragmatischere, handfestere Rolle im Geschehen.

Fähigkeiten und Rolle

Werbung

Alones Hauptwerkzeug ist der Schraubenschlüssel. Ihre Rolle im Team ist die des Nahkämpfers und Mechanikers:

Plattform-Abschnitte: Alone nutzt ihren Schraubenschlüssel, um Getriebemechanismen oder andere schwere Hebel zu betätigen. Diese Aktionen sind oft mit Rätseln verbunden, die das Verschieben von Objekten oder das Öffnen von Pfaden erfordern, nachdem Low eine Vorarbeit geleistet hat.

Alone nutzt ihren Schraubenschlüssel, um oder andere schwere Hebel zu betätigen. Diese Aktionen sind oft mit Rätseln verbunden, die das Verschieben von Objekten oder das Öffnen von Pfaden erfordern, nachdem Low eine Vorarbeit geleistet hat. Kampfbegegnungen: Alone ist diejenige, die den finalen Schlag im Nahkampf ausführt. Sobald Low einen Gegner betäubt hat, nutzt Alone den Schraubenschlüssel, um den Kampf zu beenden.

Alone hat eine eher handfeste, physische Rolle und ist oft derjenige, der die unmittelbare Gefahr ausräumt oder die schweren mechanischen Rätsel löst.

Wen sollte ich wählen?

Da beide Charaktere zum Lösen aller Rätsel notwendig sind und die Story nicht von der Wahl abhängt, ist die Entscheidung hauptsächlich eine Frage des Spielstils und der Bevorzugung.

Empfehlung für den Solo-Modus

Wähle Low. Die allgemeine Empfehlung lautet, Low als spielbaren Charakter zu wählen. Sein Bogen ist ein flexibles Werkzeug, das bei vielen der Umwelt-Rätsel eine proaktive Rolle spielt. Da Lows Fernkampffähigkeit viele Interaktionen erfordert, ist es oft komfortabler, diesen aktiveren Part selbst zu steuern, während die KI Alone mit ihren Nahkampf- und Schraubenschlüssel-Aktionen unterstützt. Wer eine erste, reibungslose Spielerfahrung sucht, sollte Low steuern.

Werbung

Empfehlung für den Online-Koop-Modus

Im Koop-Modus kannst du die Rollen nach Absprache mit deinem Partner verteilen:

Für den Nahkampf-Enthusiasten: Wenn du das Adrenalin des Nahkampfes und die Haptik des mechanischen Rätsellösens bevorzugst, wähle Alone .

Wenn du das Adrenalin des und die Haptik des bevorzugst, wähle . Für den präzisen Unterstützer: Wenn du dich wohler fühlst, aus der Distanz zu agieren, Ziele exakt zu treffen und die Koordination für deinenPartner zu übernehmen, wählen Sie Low.

Fazit

Letztendlich ist es ratsam, im Koop-Modus einfach den Charakter zu wählen, der dir visuell am besten gefällt oder dessen Werkzeug du interessanter findest – die Dynamik und der Spaß entstehen ohnehin durch die notwendige Kommunikation und das gemeinsame Überwinden der Hindernisse. Für Spieler, die alle Sammelobjekte und Erfolge freischalten wollen, ist ohnehin ein Durchspielen mit beiden Charakteren erforderlich.

Wir haben für euch alle Details zum Multiplayer-Koop und dem „Friend’s Pass“ sowie den Release-Zeiten zusammengefasst.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Werbung