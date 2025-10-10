Little Nightmares 3: Alle Details zum Multiplayer-Koop und dem „Friend’s Pass“

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Gänge von The Nowhere rufen erneut, aber dieses Mal sind Horror-Fans nicht allein. Am 10. Oktober 2025 meldet sich die gefeierte Puzzle-Plattformer-Reihe Little Nightmares mit ihrem dritten Hauptteil zurück. Verantwortlich für diesen neuen, düsteren Ausflug ist erstmals das britische Studio Supermassive Games, bekannt für narrative Horror-Meisterwerke wie Until Dawn und The Dark Pictures Anthology.

Mit Little Nightmares 3 wagt die Serie den Sprung ins Online-Zeitalter und führt den lange ersehnten Koop-Modus ein. Anstelle der ikonischen Charaktere Six und Mono begleiten die Spieler diesmal die beiden neuen Protagonisten Low und Alone auf ihrer gemeinsamen Reise durch eine albtraumhafte Welt, die neue Kreaturen und schaurige Umgebungen bereithält. Hier findest du den umfassenden Überblick über alle Release-Details, die Koop-Funktion und den praktischen Friend’s Pass.

Wann startet das Abenteuer?

Das offizielle Veröffentlichungsdatum ist der 10. Oktober 2025. Little Nightmares 3 erscheint für alle wichtigen Plattformen: PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.

Für Spieler in Österreich und Mitteleuropa (Zeitzone CEST) gilt ein gleichzeitiger Release für Konsolen und PC pünktlich zu Mitternacht.

In den USA beginnt das Spiel aufgrund der Zeitzonen bereits am Abend des 9. Oktober, was oft zu Diskussionen über einen „Early Access“ führt. Offiziell gibt es jedoch keinen Vorabzugang (Early Access), selbst wenn man die teurere Edition erwirbt. Wer pünktlich zur Veröffentlichung starten möchte, kann sich aber auf den Preload vorbereiten: Für Konsolenspieler beginnt dieser bereits zwei Tage vor Release, am 8. Oktober 2025. Die Daten für den PC-Preload auf Steam stehen aktuell noch aus.

Was verbirgt sich hinter dem Friend’s Pass?

Die wichtigste Neuerung von Little Nightmares 3 ist der Online-Koop-Modus, der das traditionell Solo-fokussierte Gameplay auf eine Zwei-Spieler-Erfahrung erweitert. Das Spiel basiert stark auf der Zusammenarbeit der beiden Helden: Low und Alone verfügen über einzigartige Werkzeuge und Fähigkeiten, die essenziell sind, um die kniffligen Umwelt-Rätsel zu lösen und den Gefahren von The Nowhere zu entkommen.

Das Beste daran ist der integrierte Friend’s Pass (Freundes-Pass). Dieses System ermöglicht es Spielern, das gesamte Spiel gemeinsam zu erleben, obwohl nur einer von ihnen eine Vollversion besitzen muss.

Wie nutze ich den Friend’s Pass?

Der Spieler, der die Vollversion von Little Nightmares 3 besitzt (der Host), startet das Spiel und wählt im Hauptmenü die Option „Multiplayer“. Nach Erstellung der Sitzung lädt der Host den gewünschten Freund über die Freundesliste der jeweiligen Plattform (z. B. PSN, Xbox Live, Steam) ein. Der eingeladene Freund muss lediglich die kostenlose Friend’s Pass-Version des Spiels herunterladen, um beitreten zu können. Nach Annahme der Einladung wählt jeder Spieler eine der beiden Figuren – Low oder Alone – und kann sofort in das gemeinsame Horror-Abenteuer eintauchen.

Da die Koordination der Charaktere oft sekundenschnell erfolgen muss, ist die Nutzung eines In-Game-Voice-Chats dringend empfohlen, um die komplexen Rätsel und Fluchtsequenzen erfolgreich zu meistern.

Plattform-Einschränkungen und Editionen

Trotz der Einführung des Koop-Modus müssen Spieler zwei wichtige Einschränkungen hinnehmen: Little Nightmares 3 unterstützt kein Crossplay, das heißt, Freunde müssen sich auf derselben Konsolenfamilie oder dem PC befinden. Zudem gibt es keinen lokalen Koop-Modus – eine geteilte Grusel-Erfahrung ist nur über das Internet möglich.

Für Sammler und Fans stehen zwei Versionen zur Wahl: die Standard Edition und die Deluxe Edition.

Alle Vorbesteller erhalten als Bonus die Little Nightmares Enhanced Edition (sofort nach Kauf) sowie das Dark Six Costumes Set. Die Deluxe Edition richtet sich an diejenigen, die mehr wollen, und enthält neben zusätzlichen kosmetischen Gegenständen vor allem den Expansion Pass. Dieser garantiert den Zugang zu zukünftigen Download-Inhalten, darunter voraussichtlich zwei zusätzliche Story-Kapitel, deren Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 erwartet wird.

Trotz kleinerer Startprobleme – wie dem auf Steam gemeldeten „No License Found“-Bug beim Friend’s Pass – steht dem kooperativen Grusel-Erlebnis kaum etwas im Wege. Machen Sie sich bereit, die Dunkelheit gemeinsam zu erkunden!

Zusammenfassung

Little Nightmares 3 erscheint am 10. Oktober 2025 und führt erstmals einen Online-Koop-Modus für die neuen Protagonisten Low und Alone ein. Dank des Friend’s Pass muss nur ein Spieler das Spiel besitzen, um mit einem Freund die gesamte Story gemeinsam erleben zu können. Beachten Sie, dass es weder Crossplay noch einen lokalen Couch-Koop-Modus gibt und der Preload für Konsolen am 8. Oktober 2025 startet.

