Little Nightmares 3 – So findest du die Batterien/Sicherungen in Kapitel 2

Im Verlauf von Kapitel 2: Süßwarenfabrik in Little Nightmares 3 stoßen Low und Alone auf einen stillstehenden Aufzug. Direkt neben dem Fahrstuhl befinden sich zwei leere Steckplätze für Energiequellen. Um den Aufzug zu starten und in das nächste Stockwerk vorzudringen, sind zwei Batterien (oder Sicherungen/Fuses) erforderlich.

Die erste Batterie finden

Die erste Batterie befindet sich auf der linken Seite des Aufzugs.

Schritt 1: Den Kühlraum betreten

Richtung links: Vom kaputten Aufzug aus, gehe nach links. Durchs Fenster: Springe durch das runde Fenster (oder eine ähnliche Öffnung), um in ein großes Rohr zu gelangen. Zum Ventilator: Folge dem Rohr nach links, bis du in einen kühlhausähnlichen Raum gelangst. Der Weg in den nächsten Raum ist durch einen sich drehenden Ventilator blockiert.

Schritt 2: Das Haken-Rätsel lösen

Um den Ventilator anzuhalten, muss die Stromversorgung (die erste Batterie) entfernt werden.

Kletter-Positionen: Dieses Rätsel erfordert Kooperation: Charakter 1 (Kurbel): Ein Charakter muss auf den linken Tresen springen und neben einem Hebel stehen.

Ein Charakter muss auf den springen und neben einem stehen. Charakter 2 (Haken): Der andere Charakter muss auf den Stapel Teller in der Mitte des Raumes klettern. Haken aktivieren: Der Charakter an der Kurbel zieht den Hebel, um das Rad mit den Haken an der Decke zu aktivieren. Die Überfahrt: Sobald der perfekte Moment gekommen ist, muss der zweite Charakter vom Tellerstapel aus springen und sich an einen der Haken hängen, um in den nächsten Raum transportiert zu werden. Ventilator stoppen: Springe im nächsten Raum hinunter und entnimm die Batterie aus dem Steckplatz. Dadurch hält der Ventilator sofort an.

Die erste Batterie zurückbringen

Batterie transportieren: Wirf die Batterie durch den nun offenen Weg (wo der Ventilator war) zurück in den ersten Raum. Zum Aufzug: Nimm die Batterie auf und kehre zum Aufzug zurück, um die erste Energiequelle in den linken Steckplatz einzusetzen.

Die zweite Batterie finden (Das Lager)

Die zweite Batterie befindet sich auf der rechten Seite des Aufzugs und erfordert mehr Schleichen und Vorsicht.

Das Lager betreten

Richtung rechts: Gehe vom Aufzug aus nach rechts. Tür öffnen: Alone muss ihren Schraubenschlüssel benutzen, um das untere Glas einer Tür zu zerschlagen und in den Raum zu gelangen.

Den wachsamen Arbeiter umgehen

Dieser Bereich wird von einem Arbeiter (oder einer Aufziehfigur) überwacht, der regalauf- und -ab fährt, um Regale zu bestücken.

Aufstieg: Klettere die Kistenstapel hinauf, um das oberste Regal zu erreichen. Sich ducken: Während du über die Bretter gehst, ducke dich unbedingt ab, wenn der Arbeiter sich nähert oder nach oben fährt, um dich nicht zu entdecken. In den Spalt: Sobald der Arbeiter nach oben gefahren ist, springe auf die Kisten darunter und krieche schnell durch den kleinen Spalt auf der rechten Seite. Warten: Warte auf deinen Partner, bis er dir folgt.

Die zweite Batterie beschaffen

Kooperativer Aufstieg: Low muss Alone auf die oberste Kiste heben. Dort kann Alone die zweite Batterie greifen. Ausgang: Halte die Batterie fest und verlasse den Raum durch die neu geöffnete Tür.

Die Batterie zurück zum Aufzug bringen

Der gestürzte Arbeiter: Draußen auf dem Sims siehst du den Arbeiter, der abgestürzt ist. Hindernis überwinden: Wirf die Batterie über das Regal auf der linken Seite. Springe dann über das Regal hinweg, nimm die Batterie wieder auf. Käfer vertreiben: Gehe auf die Käfer zu, die den Weg blockieren. Das Tragen der Batterie oder allein deine Anwesenheit zwingt sie, den Weg freizugeben. Zurück zum Aufzug: Krieche unter dem unteren Regal links hindurch, um zum Aufzug zurückzukehren.

Setze die letzte Batterie in den rechten Steckplatz ein. Der Aufzug ist nun mit Strom versorgt und funktionsfähig, und du kannst in den nächsten Bereich des Kapitels vorstoßen.

