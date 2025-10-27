Little Nightmares 3 – So entkommst du der Zahnarztpraxis in Kapitel 4

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kapitel 4: Das Institut in Little Nightmares 3 konfrontiert dich und Low mit neuen, furchterregenden Monstrositäten aus der Spirale. Eine der frühen Herausforderungen in diesem Kapitel ist die Zahnarztpraxis, die von einem verwirrten Doktor heimgesucht wird.

Dieser Boss scheint blind zu sein, reagiert aber extrem empfindlich auf Geräusche. Schon normales Gehen kann ihn alarmieren und eine Verfolgungsjagd auslösen. Um die Praxis zu verlassen, musst du schleichen, ablenken und schnell handeln.

Die Situation einschätzen

Der Feind: Beim Betreten der Zahnarztpraxis siehst du den Doktor, der hektisch versucht, eine Tür auf der rechten Seite zu öffnen. Der Fluchtweg: Dein Ziel ist eine kleine Klapptür (Pet Door) auf der linken Seite des Raumes. Beide Charaktere müssen diese Tür gemeinsam durchdrücken, um zu entkommen. Die Gefahr: Jede Interaktion mit der Klapptür erzeugt sofort Lärm und alarmiert den Doktor, der dann sofort auf euch zuläuft. Um genug Zeit zu gewinnen, um die Tür aufzudrücken, musst du ihn so weit wie möglich von der Fluchttür weglocken.

Die Ablenkung vorbereiten (Schleichen)

Der erste Schritt besteht darin, in Position für die Ablenkung zu gehen, ohne dabei Lärm zu verursachen.

Dich ducken: Gehe sofort in die geduckte Haltung und bewege dich so langsam wie möglich. Zur linken Ecke: Schleiche in die linke Ecke des Raumes, so weit entfernt wie möglich vom Doktor. Flaschen meiden: Achte peinlich genau darauf, keine der leeren Glasflaschen zu berühren, die auf dem Boden herumliegen. Wenn eine Flasche zerbricht, wird der Doktor sofort alarmiert und die Flucht wird extrem schwierig oder endet im Tod.

Die Ablenkung auslösen (Lows Bogen)

Sobald du sicher in der linken Ecke des Raumes positioniert bist, ist es Zeit für die Ablenkung.

Zielen: Low muss seinen Bogen benutzen. Fernes Ziel: Ziele auf eine der weit entfernten Flaschen auf der rechten Seite des Raumes. Das Ziel sollte so weit wie möglich von der Klapptür entfernt sein. Schießen: Schieße einen Pfeil auf die Flasche. Das Glas zersplittert laut. Die Reaktion: Der laute Knall alarmiert den Doktor. Da der Lärm von der rechten Seite kam, wird er in diese Richtung laufen, um die Ursache zu untersuchen.

Die Flucht

Du musst die Zeit nutzen, in der der Doktor abgelenkt ist.

Zur Klapptür: Gehe sofort zur Klapptür auf der linken Seite. Gemeinsam drücken: Beide Charaktere müssen die Klapptür gemeinsam aufdrücken. Der Kampf gegen die Zeit: Das Drücken der Tür wird den Doktor erneut alarmieren, und er wird sofort anfangen, auf euch zuzulaufen. Da du ihn jedoch auf die rechte Seite gelockt hast, ist die Distanz zur Tür maximal. Entkommen: Wenn die Ablenkung erfolgreich war, hast du genug Zeit, um die Tür vollständig aufzudrücken und durch die Klappe zu entkommen, bevor der verrückte Doktor dich erwischt.

Der erfolgreiche Abschluss dieser Sequenz lässt dich die Zahnarztpraxis im Institut hinter dir und erlaubt dir, tiefer in Kapitel 4 vorzudringen.

