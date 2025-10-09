DailyGame
DailyGame - Gaming News - Little Nightmares 3: Alle Details zu Release-Datum, Uhrzeiten und Vorabzugang
2 Min. lesen
Hier beginnt das Gruseln!

Little Nightmares 3: Alle Details zu Release-Datum, Uhrzeiten und Vorabzugang

Das lang ersehnte Little Nightmares 3 erscheint am 10. Oktober um Mitternacht auf allen Plattformen.

i Little Nightmares 3: Alle Details zu Release-Datum, Uhrzeiten und Vorabzugang
Artikel von Tim +

Fans der düsteren Puzzle-Plattformer-Reihe können sich freuen: Little Nightmares 3 hat einen festen Veröffentlichungstermin und steht kurz vor seinem Release. Das Spiel, entwickelt von Supermassive Games (bekannt für Horrorspiele wie The Dark Pictures Anthology), hält an den traditionellen Elementen der Serie fest und führt gleichzeitig neue Features und Protagonisten ein.

Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den genauen Startzeiten, den verfügbaren Editionen und der Frage nach einem möglichen Early Access.

Werbung

Was sind das Release-Datum und die neuen Protagonisten?

Little Nightmares 3

erscheint offiziell am Freitag, dem 10. Oktober 2025, und wird für alle gängigen Plattformen verfügbar sein: PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 & 2.

Im neuesten Teil begleiten Spieler die beiden neuen Protagonisten Low und Alone auf ihrer Reise durch die unheimliche Welt. Die größte Neuerung ist der hinzugefügte Online-Koop-Modus, der es Spielern ermöglicht, die albtraumhaften Szenarien gemeinsam zu erleben.

Werbung

Wann erscheint Little Nightmares 3 in Österreich und Deutschland? 

In den meisten Regionen folgt Little Nightmares 3 einem Mitternachts-Release-Zeitplan.

In einigen Regionen, wie der US-Westküste (PDT), startet der Release bereits am Abend des 9. Oktober 2025.

Gibt es Early Access?

Konsolenspieler können mit dem Preload (dem Vorab-Download der Spieldaten) bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung, also ab dem 8. Oktober 2025, beginnen. Ein offizielles Preload-Datum für die PC-Version auf Steam wurde noch nicht bekannt gegeben.

Little Nightmares 3 bietet keinen offiziellen Early Access für Spieler an, auch nicht durch den Kauf einer teureren Edition. Wer das Spiel früher spielen möchte, müsste gegebenenfalls versuchen, die Region seines Stores zu ändern, um auf eine früher freigeschaltete Zeitzone zuzugreifen.

Lesenswert
Supermassive Games verschiebt Directive 8020: A Dark Pictures Game auf 2026
Little Nightmares 3: Das Grauen kehrt im Koop zurück
Until Dawn-Publisher erwartet PS6 Release-Termin bereits im Jahr 2027
Directive 8020-Release: Sci-Fi-Hit erscheint im Oktober 2025
Until Dawn (PC) – Game Review
Until Dawn PC Specs sind nun bekannt
The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 ist für 2025 geplant
Gamescom 2024: Neuer Trailer zu Little Nightmares 3 veröffentlicht

Gibt es verschiedene Versionen?

Spieler können zwischen der Standard Edition und der Deluxe Edition wählen.

Werbung

Vorbesteller-Bonus (für alle Editionen): Wer das Spiel vorbestellt, erhält das Dark Six Costumes Set für Low und Alone sowie sofort nach dem Kauf die Little Nightmares Enhanced Edition.

Die Deluxe Edition Die Deluxe Edition richtet sich an Spieler, die das vollständige Erlebnis wünschen. Sie beinhaltet:

  • Das Basisspiel Little Nightmares 3
  • Zusätzliche Kostüme (Ferryman Costumes Set, Resident’s Costumes Pack)
  • Den Expansion Pass für zukünftige DLCs, der voraussichtlich zwei zusätzliche Kapitel umfassen wird (geplant für das zweite und vierte Quartal 2026).

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Neu für dich!