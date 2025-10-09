Little Nightmares 3: Alle Details zu Release-Datum, Uhrzeiten und Vorabzugang

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Fans der düsteren Puzzle-Plattformer-Reihe können sich freuen: Little Nightmares 3 hat einen festen Veröffentlichungstermin und steht kurz vor seinem Release. Das Spiel, entwickelt von Supermassive Games (bekannt für Horrorspiele wie The Dark Pictures Anthology), hält an den traditionellen Elementen der Serie fest und führt gleichzeitig neue Features und Protagonisten ein.

Hier findest du alle wichtigen Informationen zu den genauen Startzeiten, den verfügbaren Editionen und der Frage nach einem möglichen Early Access.

Was sind das Release-Datum und die neuen Protagonisten?

Little Nightmares 3

erscheint offiziell am Freitag, dem 10. Oktober 2025, und wird für alle gängigen Plattformen verfügbar sein: PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 1 & 2.

Im neuesten Teil begleiten Spieler die beiden neuen Protagonisten Low und Alone auf ihrer Reise durch die unheimliche Welt. Die größte Neuerung ist der hinzugefügte Online-Koop-Modus, der es Spielern ermöglicht, die albtraumhaften Szenarien gemeinsam zu erleben.

Wann erscheint Little Nightmares 3 in Österreich und Deutschland?

In den meisten Regionen folgt Little Nightmares 3 einem Mitternachts-Release-Zeitplan.

In einigen Regionen, wie der US-Westküste (PDT), startet der Release bereits am Abend des 9. Oktober 2025.

Gibt es Early Access?

Konsolenspieler können mit dem Preload (dem Vorab-Download der Spieldaten) bereits zwei Tage vor der Veröffentlichung, also ab dem 8. Oktober 2025, beginnen. Ein offizielles Preload-Datum für die PC-Version auf Steam wurde noch nicht bekannt gegeben.

Little Nightmares 3 bietet keinen offiziellen Early Access für Spieler an, auch nicht durch den Kauf einer teureren Edition. Wer das Spiel früher spielen möchte, müsste gegebenenfalls versuchen, die Region seines Stores zu ändern, um auf eine früher freigeschaltete Zeitzone zuzugreifen.

Gibt es verschiedene Versionen?

Spieler können zwischen der Standard Edition und der Deluxe Edition wählen.

Vorbesteller-Bonus (für alle Editionen): Wer das Spiel vorbestellt, erhält das Dark Six Costumes Set für Low und Alone sowie sofort nach dem Kauf die Little Nightmares Enhanced Edition.

Die Deluxe Edition Die Deluxe Edition richtet sich an Spieler, die das vollständige Erlebnis wünschen. Sie beinhaltet:

Das Basisspiel Little Nightmares 3

Zusätzliche Kostüme (Ferryman Costumes Set, Resident’s Costumes Pack)

Den Expansion Pass für zukünftige DLCs, der voraussichtlich zwei zusätzliche Kapitel umfassen wird (geplant für das zweite und vierte Quartal 2026).

