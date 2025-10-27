Little Nightmares 3 – So deaktivierst du die Überwachungskameras in Kapitel 2: Süßwarenfabrik

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
In Kapitel 2: Süßwarenfabrik von Little Nightmares 3 stoßen Low und Alone auf einen langen Korridor, der von einer Überwachungskamera überwacht wird. Diese Kamera ist direkt mit einer Tür verbunden, die sich automatisch schließt, sobald sie Bewegung registriert. Ohne die Deaktivierung der Kamera ist ein Vorankommen im Kapitel unmöglich.
Dieses Rätsel ist ein weiterer Test für die Kooperation zwischen den beiden Protagonisten. Wenn du alleine spielst, keine Sorge: Die KI steuert den Partnercharakter automatisch und hilft dir bei den notwendigen Schritten.
Die Kamera-Barriere
Nachdem du im Kapitel zwei Batterien gefunden und den Aufzug mit Strom versorgt hast, gelangst du in einen langen Korridor. Am Ende dieses Korridors befindet sich die besagte Kamera, die die Tür verschließt. Du musst einen Weg finden, die Kamera zu umgehen oder zu deaktivieren.
Den versteckten Kontrollraum finden
- Zurücklaufen: Laufe im Korridor rückwärts, also in die Richtung, aus der du gekommen bist.
- Versteckte Tür: Auf der linken Seite, neben einigen Regalen, auf denen du gelandet bist, findest du eine unscheinbare Tür.
- Zugang schaffen: Die Tür hat ein Glasfenster. Alone muss mit ihrem Schraubenschlüssel das Glas zerschlagen, um den Raum betreten zu können.
Das erste Kamera-Hindernis im Kontrollraum
Der Raum, den du betrittst, ist ein Kontrollraum und wird selbst von einer weiteren Kamera überwacht.
- Zum Schrank: Gehe zum Schrank in diesem Raum.
- Koop-Mechanik (Schublade): Einer der Charaktere muss die rechte Schublade des Schranks öffnen und festhalten. Gleichzeitig muss der andere Charakter die offene Schublade als Stufe benutzen, um auf den Schrank zu klettern. Wichtig: Die Schublade schließt sich sofort, sobald der haltende Charakter loslässt, also muss der Kletternde schnell sein.
- Ziel: Nur ein Charakter muss zunächst den Aufstieg auf den Schrank schaffen.
Den Partner in den Kontrollraum holen
Nachdem der erste Charakter den Weg über den Schrank genommen hat, muss er einen Weg finden, den Partner in den Raum zu holen, da die innere Tür ebenfalls automatisch schließt, wenn die Kamera Bewegung sieht.
- Fernseher finden: Im Raum siehst du mehrere gestapelte und herumstehende Fernseher.
- Die Tür blockieren: Gehe zu dem kaputten Fernseher auf der linken Seite. Schiebe ihn nach rechts, bis er direkt im Weg der Tür steht.
- Wirkung: Da die Tür nun durch den Fernseher blockiert ist, kann sie nicht mehr vollständig schließen. Dein Partner kann nun den Raum betreten und ihr könnt euch wieder vereinen.
Den Hebel umlegen und die Kameras deaktivieren
Der finale Schritt erfordert das Deaktivieren der gesamten Überwachungsanlage.
- Hebel finden: Im Kontrollraum, ganz links, siehst du einen Hebel, der hoch oben angebracht und unerreichbar ist.
- Aufstiegshilfe: Benutze die gestapelten Fernseher als Kletterhilfe. Low muss Alone helfen, auf diese gestapelten Fernseher zu springen, um genug Höhe zu gewinnen.
- Deaktivierung: Sobald Alone den Hebel erreicht, muss sie ihn umlegen. Alle Bildschirme im Raum werden sofort ausfallen, was signalisiert, dass das gesamte Kamerasystem der Süßwarenfabrik deaktiviert wurde.
Die Flucht und die Begegnung mit der Boss-Gegnerin
- Rückkehr zum Korridor: Kehre in den langen Korridor zurück, in dem die erste Kamera war. Da die Kamera nun deaktiviert ist, kannst du die Tür problemlos passieren.
- Der Wutanfall: Du wirst Zeuge, wie die Boss-Gegnerin des Gebiets (eine Dame mit mehreren Armen) bemerkt, dass ihre Kameras deaktiviert wurden. Sie wird einen Wutanfall bekommen.
- Sicherheitsabstand: Warte, bis sie ihren Wutanfall beendet hat und den Raum verlassen hat, bevor du versuchst, weiterzugehen. Ihre Anwesenheit kann dich erspüren oder sehen. Erst wenn sie weg ist, kannst du den Weg gefahrlos fortsetzen und tiefer in die Schrecken der Süßwarenfabrik eindringen.
