Little Nightmares 3 – So deaktivierst du die Überwachungskameras in Kapitel 2: Süßwarenfabrik

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In Kapitel 2: Süßwarenfabrik von Little Nightmares 3 stoßen Low und Alone auf einen langen Korridor, der von einer Überwachungskamera überwacht wird. Diese Kamera ist direkt mit einer Tür verbunden, die sich automatisch schließt, sobald sie Bewegung registriert. Ohne die Deaktivierung der Kamera ist ein Vorankommen im Kapitel unmöglich.

Dieses Rätsel ist ein weiterer Test für die Kooperation zwischen den beiden Protagonisten. Wenn du alleine spielst, keine Sorge: Die KI steuert den Partnercharakter automatisch und hilft dir bei den notwendigen Schritten.

Die Kamera-Barriere

Nachdem du im Kapitel zwei Batterien gefunden und den Aufzug mit Strom versorgt hast, gelangst du in einen langen Korridor. Am Ende dieses Korridors befindet sich die besagte Kamera, die die Tür verschließt. Du musst einen Weg finden, die Kamera zu umgehen oder zu deaktivieren.

Den versteckten Kontrollraum finden

Zurücklaufen: Laufe im Korridor rückwärts, also in die Richtung, aus der du gekommen bist. Versteckte Tür: Auf der linken Seite, neben einigen Regalen, auf denen du gelandet bist, findest du eine unscheinbare Tür. Zugang schaffen: Die Tür hat ein Glasfenster. Alone muss mit ihrem Schraubenschlüssel das Glas zerschlagen, um den Raum betreten zu können.

