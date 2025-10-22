Little Nightmares 3 – Lösung des Radio-Rätsels in Kapitel 3: Carnevale

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Das Radio-Rätsel befindet sich in der Mitte des dritten Kapitels von Little Nightmares 3, Carnevale, kurz nachdem Alone und Low den unheimlichen Zelten des Jahrmarkts und einer Reihe von Puppen-Monstern entkommen sind. Die beiden gelangen in ein verlassenes, verfallenes Haus, das den Eindruck von Verzweiflung und Isolation vermittelt.

Im Zentrum des Hauptraums steht ein staubiges, altes Radio, das momentan keine Lebenszeichen von sich gibt. Das übergeordnete Ziel dieses Rätsels ist es, das Haus mit Strom zu versorgen, die korrekte Radiofrequenz einzustellen und einen Weg aus diesem baufälligen Gebiet zu finden, um die Flucht fortzusetzen. Das Rätsel gliedert sich in zwei Hauptphasen: die Wiederherstellung der Stromversorgung (Sicherung finden) und die Aktivierung des Fluchtmechanismus (Radio einstellen).

Die wichtigste Voraussetzung für die Lösung des Rätsels ist die Stromversorgung des Radios.

Schritt 1

Direkt vor dem zentralen Radio befindet sich eine Bodenluke. Einer oder beide Charaktere müssen durch diese Luke in einen unterirdischen Tunnel steigen. Folge dem Tunnel nach rechts, bis du auf der Außenseite oder dem anderen Abschnitt des Hauses wieder herauskommst. Hier findest du einen leeren Sicherungskasten (Fuse Box). Merke sich seine Position, denn er benötigt eine Sicherung.

Schritt 2

Die fehlende Sicherung befindet sich im Haus selbst, an einem erhöhten Ort. Im Haus (oder im anderen Raumteil) siehst du einen Karton oder eine Kiste. Schiebe diese Kiste, um sie als Sprunghilfe zu benutzen, und klettere auf die höhere Plattform. Nutze ein Seil, das von der Decke hängt, um in den dahinterliegenden, zweiten Abschnitt des verlassenen Hauses zu schwingen oder zu gelangen.

Im zweiten Abschnitt wirst du eine Sicherung (Fuse) auf einem hohen Regal entdecken. Alleine durch Springen ist sie nicht erreichbar. Dies ist die Aufgabe für Low. Benutze Lows Bogen, um mehrmals auf das Regal zu schießen. Nach einigen Treffern wird das Regal zusammenbrechen und die Sicherung fällt zu Boden. Nimm die Sicherung auf. Der Weg zurück ist versperrt, aber eine Tür auf der linken Seite hat ein zerbrochenes Glasfenster. Wirf die Sicherung durch das Loch im Glas, damit sie im ersten Raum landet.

Schritt 3

Klettere durch die Tür, deren Glas du gerade durchbrochen hast, um wieder in den Hauptraum zu gelangen. Nimm die Sicherung auf und gehe zurück durch die Bodenluke (oder an den Ausgang des Tunnels), um den Sicherungskasten im Außenbereich zu erreichen. Setze die Sicherung in den Kasten ein. Sobald die Sicherung eingesetzt ist, wird der Strom im Haus wiederhergestellt, und das Radio in der Mitte beginnt zu leuchten.

Mit der aktivierten Stromversorgung beginnt der kooperative Teil des Rätsels, der den Fluchtweg öffnet.

Schritt 4

Dieses finale Rätsel erfordert die gleichzeitige Aktion von Alone und Low:

Das Radio einstellen (Alone/Spieler 1):

Ein Charakter muss den Kurbelgriff unterhalb des Radios drehen.

unterhalb des Radios drehen. Drehe die Kurbel langsam , um die Frequenz einzustellen. Achte auf die Nadel auf der Anzeige des Radios.

, um die Frequenz einzustellen. Achte auf die auf der Anzeige des Radios. Drehe so lange, bis die Nadel die korrekte Position auf der Skala erreicht hat (diese Position ist in der Regel markiert oder durch ein klares Signal erkennbar).

auf der Skala erreicht hat (diese Position ist in der Regel markiert oder durch ein klares Signal erkennbar). Wichtig: Der Charakter darf die Kurbel nicht loslassen. Die Frequenz muss gehalten werden, damit der Strom weiterfließt und der Mechanismus im Haus aktiv bleibt.

Den Mechanismus auslösen (Low/Spieler 2):

Während die Kurbel gehalten wird, muss der zweite Charakter zur linken Seite des Radios gehen.

gehen. Benutze den Karton (oder eine ähnliche Sprunghilfe), um hochzuspringen und die Deckenbeleuchtung oder ein hohes Lichtobjekt zu greifen.

(oder eine ähnliche Sprunghilfe), um hochzuspringen und die oder ein hohes zu greifen. Indem der zweite Charakter das Lichtobjekt nach unten zieht, wird ein Mechanismus aktiviert.

Schritt 5

Das Herabziehen des Lichtobjekts, während die korrekte Radiofrequenz gehalten wird, bewirkt die Lösung:

Ein Geheimfach oder eine verborgene Leiter in der Wand wird enthüllt. Beide Charaktere können nun ihre Positionen loslassen (Kurbel und Lichtobjekt). Klettert die neu enthüllte Leiter hinauf, um das Radio-Rätsel erfolgreich abzuschließen und tiefer in Kapitel 3: Carnevale vorzudringen.

