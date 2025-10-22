Little Nightmares 3 – Lösung des Knopfrätsels in Kapitel 3: Carnevale

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Vom zentralen Bereich der Drehplattform aus müssen sich Alone und Low nach rechts wenden und den Maschinenraum betreten. Dieser Raum, abgetrennt von der vermeintlichen Festlichkeit des Carnevale, beherbergt die Quelle des Problems: einen großen, unübersehbaren Schaltkasten. Dieser Kasten ist das Herzstück des Rätsels und verfügt über eine Tafel mit zwölf Druckknöpfen, angeordnet in einem strengen 4×3 Raster – drei Reihen à vier Knöpfen.

Den Code finden

Der Schlüssel zur Lösung liegt nicht im Trial-and-Error-Verfahren, sondern in der aufmerksamen Erkundung der Umgebung. Direkt rechts neben dem massiven Schaltkasten befindet sich eine Jalousie oder ein Rollvorhang. Um das Muster für die Tastenfolge zu offenbaren, muss ein Charakter (der Artikel erwähnt keine Präferenz, aber die Kooperation ist oft der Schlüssel) die Jalousie greifen und loslassen, woraufhin sie hochschnellt. Dahinter wird eine Art Poster oder Diagramm sichtbar, das die korrekte, leuchtende Anordnung der Knöpfe darstellt.

Dieses Diagramm ist der vierstellige Code in visueller Form, den Low mit seinem Bogen übertragen muss.

Das Rätsel starten

Bevor die eigentliche Sequenz eingegeben werden kann, muss das Rätsel in Little Nightmares 3 aktiviert werden. Dies ist der erste kooperative Schritt. Alone, ausgerüstet mit ihrem Schraubenschlüssel, muss den großen zentralen Knopf in der Mitte der Schalttafel anschlagen (mit dem Werkzeug auf den Knopf schlagen). Sobald dieser mittlere Knopf betätigt wurde, beginnt die Sequenz: Die Knöpfe im Raster werden einmal blinken, um die Spieler auf die bevorstehende Eingabe vorzubereiten.

Die Aufgabe fällt nun an Low und seinen Bogen, der die leuchtenden Knöpfe des Posters auf das physische Raster übertragen muss.

Die Lösung

Die Herausforderung für dieses Rätsel von Little Nightmares 3 besteht darin, die exakte Kombination der Knöpfe durch gezielte Pfeilschüsse von Low zu treffen, bevor die Aktivierungszeit abläuft oder ein Fehler gemacht wird. Jeder Pfeil muss einen der Knöpfe treffen, die auf dem enthüllten Poster markiert waren. Die Knöpfe sind in drei horizontalen Reihen und vier vertikalen Spalten angeordnet.

Hier ist die genaue Lösung, basierend auf der Reihenfolge, in der die Knöpfe getroffen werden müssen:

Reihe Knopfpositionen (von links nach rechts: 1, 2, 3, 4) Knöpfe, die Low treffen muss Erste Reihe (Oben) ■,■,O,O Dritter und Vierter Knopf (die letzten zwei) Zweite Reihe (Mitte) ■,O,■,O Zweiter und Vierter Knopf Dritte Reihe (Unten) ■,O,O,■ Zweiter und Dritter Knopf (die mittleren zwei)

