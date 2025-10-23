Little Nightmares 3 – Komplettlösung für Kapitel 1: Nekropole

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Nekropole ist das erste Kapitel in Little Nightmares 3 und führt die Spieler in die Koop-Mechaniken und die unheimliche Atmosphäre des Spiels ein. Low und Alone erwachen in einem von Krähen heimgesuchten Gebiet, in dem ein riesiges Baby umherstreift, dessen Blick alles versteinern kann. Dieser Walkthrough leitet dich durch die Rätsel, Verfolgungsjagden und zeigt dir die Fundorte aller Sammelobjekte.

Der Beginn und die erste Brücke

Start: Nachdem Low aus seiner ersten Spiegelvision erwacht ist, gehe vorwärts.

Nachdem Low aus seiner ersten Spiegelvision erwacht ist, gehe vorwärts. Brücke freischalten: Du triffst auf ein Hindernis, das einen Knopf zum Freischalten einer Brücke benötigt. Nimm einen Schuh oder ein ähnliches Wurfobjekt und wirf es auf den Knopf, um die Brücke auszuklappen.

Du triffst auf ein Hindernis, das einen Knopf zum Freischalten einer Brücke benötigt. Nimm einen oder ein ähnliches Wurfobjekt und wirf es auf den Knopf, um die Brücke auszuklappen. Wüste und Tunnel: Überquere die Brücke und springe hinunter in die Wüste. Klettere die Leiter hinauf, die du findest.

Überquere die Brücke und springe hinunter in die Wüste. Klettere die Leiter hinauf, die du findest. Steine zerschlagen: Am Ende des Tunnels musst du Alone mit ihrem Schraubenschlüssel die Felsen zerstören lassen, um den Weg freizumachen.

Die Puppe und die Orgelkisten (Erstes Sammelobjekt)

Erste Puppe (Doll #1): Nimm die Puppe auf, die in der Nähe liegt.

Nimm die auf, die in der Nähe liegt. Wandlücke: Ziehe gemeinsam an der Kiste mit den Orgeln (oder einem ähnlichen Objekt), um sie zu bewegen und eine Lücke in der Wand freizugeben. Krieche hindurch.

Der große Abgrund und die Kisten

Erster Abgrund: Überquere das lose Brett.

Überquere das lose Brett. Kiste 1: Low muss mit seinem Bogen auf das Seil schießen , um eine Kiste fallen zu lassen. Benutze diese Kiste, um auf die höhere Plattform zu klettern.

muss mit seinem Bogen auf das , um eine Kiste fallen zu lassen. Benutze diese Kiste, um auf die höhere Plattform zu klettern. Kiste 2: Gehe bis zum Ende der Plattform. Schieße auf ein zweites Seil , um eine weitere Kiste fallen zu lassen. Diese Kiste hilft euch, über eine kleine Lücke zu springen.

Gehe bis zum Ende der Plattform. Schieße auf ein , um eine weitere Kiste fallen zu lassen. Diese Kiste hilft euch, über eine kleine Lücke zu springen. Hebel-Puzzle: Laufe vorsichtig über die Bretter und krieche durch eine weitere Lücke. Alone muss den Hebel mit ihrem Schraubenschlüssel drehen, um Low auf die andere Seite zu bringen. Dort muss Low schnell ein Seil abschießen, damit Alone folgen kann.

Käfig, Druckplatte und Leiter-Puzzle

Käfig und Druckplatte: Schiebe den Käfig auf die Druckplatte am Boden, um einen weiteren Weg zu öffnen.

Schiebe den auf die am Boden, um einen weiteren Weg zu öffnen. Leiter- und Hebel-Puzzle: Klettere die Leiter hoch und gehe nach links über die Bretter. Ein Charakter muss den Hebel drehen , während der andere auf einer Kiste steht, um höher gehoben zu werden.

Klettere die Leiter hoch und gehe nach links über die Bretter. Ein Charakter muss den , während der andere auf einer steht, um höher gehoben zu werden. Weitere Kooperation: Lasse den hochgehobenen Charakter einen zweiten Hebel ziehen, um eine Leiter für den Partnercharakter herunterzulassen. Arbeitet dann zusammen, um das Holzbrett zu entfernen, das den Weg links blockiert.

Der Schlüssel und das erste Schlüssel-Tor

Schlüssel beschaffen: Im nächsten Bereich siehst du einen Krähe , die einen Schlüssel hält. Low muss auf die Krähe schießen, damit sie den Schlüssel fallen lässt. Hebe ihn auf.

Im nächsten Bereich siehst du einen , die einen hält. muss auf die Krähe schießen, damit sie den Schlüssel fallen lässt. Hebe ihn auf. Tür öffnen: Kehrt zum unteren Bereich zurück und benutzt den Schlüssel, um die Tür aufzuschließen .

Kehrt zum unteren Bereich zurück und benutzt den Schlüssel, um die . Kooperatives Tor: Öffnet die kleine Tür gemeinsam und wartet auf den richtigen Moment, wenn der riesige Arm verschwunden ist, um hindurchzugehen.

Die Schirme und die erste Flugpassage

Schirme finden: Gehe an den Lüftungsschächten vorbei und öffne einen Schrank , um zwei Feder-Schirme zu erhalten. Diese erlauben dir, kurz zu gleiten.

Gehe an den Lüftungsschächten vorbei und öffne einen , um zwei zu erhalten. Diese erlauben dir, kurz zu gleiten. Aufstieg: Kehre zu den Schächten zurück und öffne den Schirm , um nach oben zu fliegen.

Kehre zu den Schächten zurück und , um nach oben zu fliegen. Abstieg und Falltür: Gleite an einem Seil hinunter. Springe gleichzeitig auf die Falltür (Hatch), um sie zu öffnen und hinunterzufallen.

Gleite an einem Seil hinunter. Springe auf die (Hatch), um sie zu öffnen und hinunterzufallen. Durch die Wand brechen: Nachdem die riesige Hand verschwunden ist, sprinte nach rechts und benutze den Schirm, um wieder hochzugleiten . Alone muss die Wand mit ihrem Schraubenschlüssel einschlagen .

Nachdem die riesige Hand verschwunden ist, sprinte nach rechts und benutze den . muss die . Windiger Absprung: Rüste den Schirm erneut aus und gleite nach unten. Öffnet gemeinsam eine Tür. (Du kannst das Achievement „The Windy City“ erhalten, indem du von einem hohen Punkt springst und den Schirm im letzten Moment öffnest, bevor du auf dem Boden aufschlägst.)

Die Gefahr: Das Riesige Baby (The Baby)

Versteinernder Blick: Im nächsten Raum musst du die Säulen und eine Statue nutzen, um dich vor dem versteinernden Blick des Babys zu verstecken. Bewege dich nur, wenn es wegschaut oder sein Blick blockiert ist.

Im nächsten Raum musst du die und eine nutzen, um dich vor dem des Babys zu verstecken. Bewege dich nur, wenn es wegschaut oder sein Blick blockiert ist. Aufzug-Fläche: Stelle dich am Ende auf die Druckplatte. Dadurch wird der Boden zu einem Aufzug, der euch nach oben befördert.

Tunnel und Insekten-Kampf

Zweite Puppe (Doll #2): Zerstöre die Felsen auf der linken Seite , um die zweite Puppe zu finden.

Zerstöre die , um die zweite zu finden. Spalt: Gehe durch den Spalt auf der linken Seite und folge dem Tunnel, vorbei an den hängenden Leichen. Am Ende findest du eine kleine Tür.

Gehe durch den Spalt auf der linken Seite und folge dem Tunnel, vorbei an den hängenden Leichen. Am Ende findest du eine kleine Tür. Käfer-Angriff: Im nächsten Bereich erscheinen Käfer. Benutze Lows Bogen zum Abschießen und Alones Schraubenschlüssel zum Zerschlagen der Kreaturen, um weiterzukommen.

Dachpassage und dritte Puppe

Bretterwand: Klettere an den Brettern an der Wand nach oben. Du siehst das Baby, das in der Nähe herumläuft.

Klettere an den an der Wand nach oben. Du siehst das Baby, das in der Nähe herumläuft. Dritte Puppe (Doll #3): Gehe zurück in Richtung Kamera und finde eine Tür rechts. Gehe die Treppe hinauf, um die dritte Puppe zu bekommen.

Gehe zurück in Richtung Kamera und finde eine Tür rechts. Gehe die Treppe hinauf, um die dritte zu bekommen. Weiterer Aufstieg: Benutze den Schirm , um auf die nächste Plattform zu fliegen.

Benutze den , um auf die nächste Plattform zu fliegen. Kontrollierter Abstieg: Bleibe in diesem Bereich und benutze den Schirm, um auf eine niedrigere Plattform zu gleiten. (Öffne den Schirm und schließe ihn schnell wieder, um präzise zu landen.)

Bleibe in diesem Bereich und benutze den Schirm, um auf eine zu gleiten. (Öffne den Schirm und schließe ihn schnell wieder, um präzise zu landen.) Planke: Schiebe die Planke und überquere sie zur anderen Seite.

Finale Verfolgungsjagd mit dem Baby (Teil 1)

Erste Verstecke: Sobald du den langen Korridor betrittst, verstecke dich sofort hinter einer Kiste , da das Baby auftaucht. Warte, bis es weg ist.

Sobald du den langen Korridor betrittst, verstecke dich sofort hinter einer , da das Baby auftaucht. Warte, bis es weg ist. Loch im Boden: Das Baby erscheint erneut und nimmt eine Rassel mit, wodurch ein Loch im Boden entsteht, in das ihr springen müsst.

Das Baby erscheint erneut und nimmt eine mit, wodurch ein entsteht, in das ihr springen müsst. Tunnel und Blockade: Laufe durch die Tunnel und an versteinerten Körpern vorbei. Alone muss ein Holzbrett zerstören, das den Weg blockiert.

Gefangennahme, Flashback und vierte Puppe

Gefangennahme: Im nächsten Raum wirst du leider vom riesigen Baby geschnappt .

Im nächsten Raum wirst du leider vom riesigen Baby . Wiedererwachen: Nach Lows Flashback wachst du in einem neuen Bereich auf.

Nach Lows Flashback wachst du in einem neuen Bereich auf. Vierte Puppe (Doll #4): Gehe zuerst nach links durch den Spalt , um die vierte Puppe zu finden.

Gehe zuerst nach , um die vierte zu finden. Weitergehen: Springe auf den Vorsprung rechts, um fortzufahren.

Springe auf den Vorsprung rechts, um fortzufahren. Abstieg: Überquere die Bretter und gehe die Wendeltreppe hinunter, wo du dem Baby erneut begegnest.

Überquere die Bretter und gehe die Wendeltreppe hinunter, wo du dem Baby erneut begegnest. Versteck: Benutze Spielzeugblöcke als Deckung vor dem versteinerten Blick des Babys, bis du eine kleine Tür erreichst.

Die Glocke und die Ablenkung

Kisten-Aufstieg: Schiebe die Kiste unter der Treppe hervor und benutze sie, um die höhere Plattform zu erreichen.

Schiebe die Kiste unter der Treppe hervor und benutze sie, um die höhere Plattform zu erreichen. Wand zerstören: Alone muss die Wand mit dem Schraubenschlüssel zerstören und zwei Leitern hochklettern.

muss die und zwei Leitern hochklettern. Die Glocke läuten: Du erreichst einen Raum mit einer versteinerten, hängenden Leiche. Alone muss den Kopf der Leiche zerstören , um das Seil freizugeben. Low muss auf das Seil schießen , wodurch die Glocke läutet und die Aufmerksamkeit des Babys erregt. Versteck: Verstecke dich sofort in der Kiste in der Nähe und warte, bis das Baby verschwunden ist.

Du erreichst einen Raum mit einer versteinerten, hängenden Leiche.

Windkanal und fünfte Puppe

Windkanal-Rätsel: Klettere durch den neu geöffneten Pfad nach rechts. Alone muss mit dem Schraubenschlüssel ein Rad drehen , um einen Luftstrom zu erzeugen. Low muss mit seinem Schirm hinauffliegen und eine Leiter für Alone freischalten.

Klettere durch den neu geöffneten Pfad nach rechts. Planke entfernen: Entferne die Planke vor der Tür und gehe weiter, bis du durch einen Spalt in der Wand kriechst.

Entferne die vor der Tür und gehe weiter, bis du durch einen Spalt in der Wand kriechst. Schirm-Gleiten: Nachdem du über ein Dach gerutscht bist, rüste schnell den Schirm aus, um zur anderen Seite zu gleiten.

Nachdem du über ein Dach gerutscht bist, rüste schnell den aus, um zur anderen Seite zu gleiten. Fünfte Puppe (Doll #5) – Das letzte Sammelobjekt: Im langen Korridor gehst du an den Ständen vorbei und sammelst die fünfte und letzte Puppe in der Nekropole ein. (Das Sammeln aller Puppen schaltet das Achievement „Toybox“ frei.)

Im langen Korridor gehst du an den Ständen vorbei und sammelst die in der Nekropole ein. (Das Sammeln aller Puppen schaltet das frei.) Kriechen: Krieche rechts weiter, um fortzufahren.

Finale Verfolgungsjagd mit dem Baby (Teil 2)

Low hilft Alone: Low hilft Alone hoch. Sie muss eine Kiste mit einem hängenden Seil näher zu Low ziehen.

Low hilft Alone hoch. Sie muss eine näher zu Low ziehen. Low schwingt: Low hängt sich an das Seil und schwingt hin und her , um einen Hebel zu erreichen und die Tür aufzuschließen.

Low hängt sich an das Seil und , um einen zu erreichen und die Tür aufzuschließen. Baby-Lockvogel: Im nächsten Raum zieht ihr eine Kiste aus der linken Ecke, was das Baby herbeiruft. Nach der kurzen Zwischensequenz zieht die Kiste weiter , um auf die hohe Plattform zu klettern.

Im nächsten Raum zieht ihr eine Kiste aus der linken Ecke, was das Baby herbeiruft. Nach der kurzen Zwischensequenz , um auf die hohe Plattform zu klettern. Versteckspiel: Nutze die Kisten, um dich vor dem Blick des Babys zu verstecken. Die letzte Kiste hängt an einem Seil. Low muss sie abschießen . Gehe vorwärts.

Nutze die Kisten, um dich vor dem Blick des Babys zu verstecken. Die letzte Kiste hängt an einem Seil. muss sie . Gehe vorwärts. Renn-Szene: Springe durch das Fenster und laufe, bis du eine kleine Tür öffnest. Beginne sofort zu rennen , um herabfallenden Trümmern auszuweichen, und verstecke dich hinter einer großen Rassel .

Springe durch das und laufe, bis du eine kleine Tür öffnest. , um herabfallenden Trümmern auszuweichen, und verstecke dich hinter einer großen . Ende der Verfolgungsjagd: Das Baby wird seinen versteinerten Blick einsetzen und den Raum schütteln, wodurch eine Kiste in der Nähe herunterfällt. Verstecke dich schnell hinter dieser Kiste , da es erneut blicken wird. Die Krähen greifen das Baby an und lenken es ab. (Wenn du alle Baby-Begegnungen ohne zu sterben überlebst, erhältst du das Achievement „Peekaboo“ .)

Das Baby wird seinen versteinerten Blick einsetzen und den Raum schütteln, wodurch eine Kiste in der Nähe herunterfällt. , da es erneut blicken wird. Die greifen das Baby an und lenken es ab. (Wenn du alle Baby-Begegnungen ohne zu sterben überlebst, erhältst du das .) Flucht und Abschluss: Folge dem Pfad nach rechts und benutze den Schirm, um durch ein Loch hinunterzugleiten. Warte, bis Low den Spiegel berührt hat, und nimm dann seine Hand, um zum nächsten Kapitel überzugehen.

