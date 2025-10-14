Little Nightmares 3 im Test: Ein Albtraum aus Kamillentee

Bewertung von Sinan
Für Genre-Fans!
6
Ein schöner, aber harmloser Albtraum. Little Nightmares 3 bleibt im Gedächtnis, aber nur als Erinnerung daran, wie furchteinflößend gut Teil 2 war.
- Grafik9Grafisch und Cineastisch sind die Spiele einfach ein Kunstwerk. Diesen Stil können sie weiter halten.
- Sound9Der Verzicht und gezielte Einsatz von untermalenden Sounds anstelle eines Soundtracks, ist hier der perfekte Weg für die Stimmung des Spiels.
- Gameplay6Same old, same old. Keine Überraschungen und auch die wenigen Neuerungen sorgen nicht gerade für schallende Begeisterung.
- Story6Es fehlt mir die beklemmende Tiefe und dieses Gefühl dass mir etwas beim Spielen im Nacken sitzt. Aber es ist ein düsteres Erlebnis.
- Motivation5Ich überlege mir die Platin Trophäe zu holen. Auch wenn das bedeutet das Game noch mindestens ein zweites Mal spielen zu müssen. Aber das wars auch schon an Motivation
- Steuerung8Hier gibt es nichts zu kritisieren aber auch nicht wirklich etwas zu loben. Die Steuerung ist stabil und tut was man ihr sagt. Die Partner KI hingegen zickt oft genug.
- Multiplayer4Ich habe den Multiplayer nicht gespielt. Ich gebe ihm aber trotzdem eine so niedrige Wertung, weil die Tatsache dass es NUR Online möglich ist, einfach nur Unsinn ist.