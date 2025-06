Little Nightmares 3: Das Grauen kehrt im Koop zurück

Mit Little Nightmares 3 kehrt eine der stimmungsvollsten Horror-Reihen der letzten Jahre zurück. Am 10. Oktober erscheint der neue Teil für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch (inklusive Switch 2), PlayStation 4, Xbox One sowie für PC über Steam und Microsoft Store. Entwickelt wird der dritte Teil diesmal nicht von Tarsier Studios, sondern vom britischen Horror-Spezialisten Supermassive Games, bekannt durch Titel wie Until Dawn oder The Quarry.

Little Nightmares 3 erzählt die Geschichte von Low und Alone, zwei jungen Freunden, die sich in der surrealen und bedrohlichen Welt namens Nowhere wiederfinden. Anders als in den Vorgängern ist das Spiel vollständig auf Koop ausgelegt: Gemeinsam müssen Low und Alone rätseln, schleichen, klettern und sich durch eine Vielzahl albtraumhafter Szenarien kämpfen. Wer allein spielt, wird von einer KI begleitet.

Jede Figur bringt ein eigenes Werkzeug mit, das im Spielverlauf essenziell ist: Low verfügt über einen Bogen, während Alone einen Schraubenschlüssel nutzt. Damit lassen sich nicht nur Umgebungsrätsel lösen, sondern auch Gegner ausschalten oder alternative Routen öffnen. Das Leveldesign setzt auf clevere Teamarbeit, wobei die Entwickler auf eine intuitive Steuerung und natürliche Interaktionen setzen.

Noch düster, noch furchterregender

Die Welt von Nowhere ist erneut von grotesken Kreaturen bewohnt, sogenannten Residents, die nur darauf warten, unachtsame Besucher zu verschlingen. Schauplätze wie die sandige Nekropole, eine verstörende Süßwarenfabrik oder eine verlassene Kirmes dienen als Kulisse für nervenaufreibende Versteckspiele und Fluchtsequenzen.

Neben der typischen Horroratmosphäre bietet der dritte Teil erstmals auch die Möglichkeit zur Gegenwehr – allerdings nur begrenzt. Das Augenmerk liegt weiterhin auf atmosphärischem Storytelling, beklemmender Musik und symbolischen Bildern. Dabei soll das Thema Kindheitsängste noch intensiver als zuvor im Mittelpunkt stehen.

Ein zentraler Handlungsstrang führt durch die sogenannte Spirale, in der sich Erinnerungen, Traumata und Realität vermischen. Ob Low und Alone der endlosen Nacht entkommen können, liegt ganz beim Spieler.

Ein Must-Play für Horrorfans

Mit Little Nightmares 3 dürfte Bandai Namco ein stimmungsvolles Horrorhighlight für den Herbst gelungen sein. Der Koop-Ansatz bringt frischen Wind ins Franchise, ohne die bekannten Stärken zu vernachlässigen. Wer sich gern fürchtet und Rätsel mag, sollte sich den 10. Oktober rot im Kalender markieren.