Little Nightmares 3: Release-Verschiebung auf 2025

Bandai Namco und der Supermassive Games haben kürzlich angekündigt, dass Little Nightmares 3 nicht wie geplant 2024 erscheinen wird. Stattdessen soll das Spiel nun irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Das Team hat beschlossen, dem Spiel mehr Zeit zu geben, um sicherzustellen, dass es die Qualität erreicht, die sie anstreben.

“Wir möchten sicherstellen, dass wir dem Spiel die Sorgfalt und Liebe zukommen lassen, die es verdient”, erklärten die Entwickler auf X – vormals Twitter. Sie betonten, dass die Qualität für sie oberste Priorität hat und sie sicher sind, dass die Spieler das ebenso schätzen werden. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll genutzt werden, um ein noch besseres Spielerlebnis zu bieten.

Please do bear with us, little ones, for we need a little extra time to prepare your visit.

Rest assured, we promise to show you a proper welcome. #LittleNightmares III pic.twitter.com/fqxsOPzkFD

