Little Nightmares zeigt 10 Minuten Gameplay vom Zwei-Spieler-Koop

Publisher Bandai Namco und Entwickler Supermassive Games haben ein 18-minütiges Pre-Alpha-Gameplay-Video zu Little Nightmares 3 veröffentlicht, in dem ein kooperativer Zwei-Spieler-Walkthrough von “The Necropolis” gezeigt wird.

In der Videobeschreibung heißt es: “Schließe dich Low und Alone an, wenn sie versuchen, die vielen versteckten Gefahren der Nekropole zu überwinden. Sie müssen allerdings vorsichtig schleichen… Niemand kann durch Monsterbabys Spielplatz watscheln, ohne ein kleines Versteckspiel zu spielen. Dieser erste Gameplay-Walkthrough wurde mit einem Pre-Alpha-Build von Little Nightmares 3 aufgenommen, wobei zwei Spieler den neuen Kooperativ-Modus nutzten.”

Little Nightmares ist bereits schon ab Spiel 1 sehr erfolgreich gewesen. Die Reihe kommt ganz ohne Text aus und erzählt nur durch das visuelle eindrucksvolle, verstörende und gruselige Geschichten. Zuvor konnte man aber Teil 1 und Teil 2 als Single-Player genießen, dass Supermassive Games nun auch einen Coop-Modus einführen wird, könnte für einige Spieler spannend sein. Denn schaut man sich den Stil des Spiels an, so würde die Reihe sicherlich sehr gut mit einer Coop-Funktion funktionieren.

Little Nightmares III soll 2024 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC via Steam erscheinen.