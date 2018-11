Wie die Webseite GamingINTEL berichtet soll der „Nintendo 64-Mini Classic Edition“ noch in diesem Monat angekündigt werden!

Die Kollegen haben nämlich Informationen von einem „anonymen Tippgeber“ erhalten. Obwohl der Tipp nicht verifiziert werden kann, glaubt die Quelle fest daran. Der angebliche Leak deckt sich gedoch mit vielen weiteren Gerüchten, die in den letzten Wochen und Monaten veröffentlicht wurden.

Nachdem es im November bereits eine Nintendo Direct-Sendung zu Super Smash Bros. Ultimate gegeben hat, soll es noch eine zweite Sendung geben mit der Ankündigung zur N64 Mini-Konsole.

Glauben wir noch an einen Release im Jahr 2018?

Allerdings wäre die Zeit zwischen Ankündigung und Release sehr knapp bemessen, wenn man es mit den Abläufen von NES Classic und SNES Classic vergleicht. So wurde am 14. Juli 2016 die NES Classic angekündgt und am 10. November 2016 veröffentlicht. Bei der SNES Classic hatte man einen ähnlichen Abstand. Die Ankündigung für die letzte Nintendo-Mini-Konsole fand am 26. Juni 2017 statt und der Release war am 30. September 2017.

Entweder möchte Nintendo die Spannung und die Gerüchteküche anheizen, oder die Geschichte wird nichts mehr dieses Jahr.

Welche Games wird der N64 Mini bieten?

Nintendo hat vor kurzem die Handbücher von 19 N64-Titeln neu aufgelegt (Externer Link: Nintendo.co.uk), was auf das potenzielle Line-Up für die Nintendo 64 Mini-Konsole hinweist.

Folgende Titel wären dabei:

1080 Snowboarding

Bomberman 64

Donkey Kong 64

Excitebike 64

F-Zero X

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Mario Kart 64

Mario Party 2

Mario Tennis

Paper Mario

Pokémon Snap

Sin and Punishment

Star Fox 64

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Wave Race 64

Yoshi’s Story

Warum wir keine Rare-Games (außer Donkey Kong-Games – die Rechte dafür besitzt Nintendo selbst) für den Nintendo 64 Classic Mini erwarten könnt ihr in unserem Gamer-Blog aus dem Sommer 2018 nachlesen.

News-Quelle: GamingINTEL

