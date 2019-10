Last of us 2 – Weitere Verschiebung

Jetzt heißt es tapfer sein! Naughty Dog hat über den Playstation Blog eine weitere Verschiebung des lang ersehnten Nachfolger Last of Us 2 kommuniziert.

Dies ist bereits die Dritte Verschiebung seit der Ankündigung. Der Originaltermin war September 2019. Dann folgte der Aufschub in den Februar 2020 und jetzt weitera auf Mai. Fehlt nicht mehr viel bis zum Launch der Playstation 5!

Einige Abschnitte wären noch nicht so, wie es sich die Macher vorstellen würden. Aus diesem Grund will sich das Studio noch ein wenig Zeit lassen, um wirklich das beste Erlebnis bieten zu können.

Mit einer weiteren Verschiebung könnte The Last of Us 2 aber fast schon zu einem Launch-Titel der Playstation 5 werden. Mit dieser erneuten Verschiebung wird es aber wohl der letzte exklusive AAA Titel für die PS4 werden. Eine Portierung für die PS5 ist nicht auszuschließen, wie es schon beim Vorgänger der Fall war.