It Takes Two: Beliebtes Koop-Spiel verkauft über 16 Mio. Mal

Als It Takes Two im Jahr 2021 auf den Markt kam, sorgte das Koop-Spiel für Furore und erntete sowohl von Kritikern als auch vom Publikum weitreichendes Lob. Zahlreiche Auszeichnungen und Preise schmückten das Spiel am Ende des Jahres. Erfreulicherweise konnte das Koop-Plattformspiel von Hazelight Studios auch kommerziell überzeugen und verkauft sich weiterhin beeindruckend gut.

Anlässlich des dreijährigen Jubiläums der Veröffentlichung verkündete Entwickler Hazelight Studios in einem kürzlichen Tweet auf “X” (vormals Twitter), dass das Spiel weltweit mittlerweile über 16 Millionen Einheiten verkauft hat. Im Februar des letzten Jahres lag die Zahl noch bei 10 Millionen verkauften Einheiten, sodass das Spiel offensichtlich einen beeindruckenden Schwung in seinen Verkäufen beibehalten hat.

Hazelight enthüllte außerdem, dass das Koop-Spiel von über 30 Millionen Spielern gespielt wurde, seit es veröffentlicht wurde. Es ist erwähnenswert, dass jedes Exemplar mit einem “Freundespass” verkauft wird, der es einem Freund ermöglicht, das Spiel mit dir zu spielen, ohne es kaufen zu müssen. Hätte sich Publisher Electronic Arts (EA) für ein anderes Verkaufsmodell entschieden, wären die Zahlen vielleicht noch ganz anders. Andererseits könnte genau diese Strategie für den Erfolg gesorgt haben.

