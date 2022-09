“It Takes Two” könnte für Nintendo Switch erscheinen

It Takes Two für die Nintendo Switch? Das würde gut zusammenpassen! - Bildmontage - (C) EA, Hazelight, Nintendo

It Takes Two für die Nintendo Switch? Das würde perfekt passen, behaupten zumindest alle die dieses Koop-Abenteuer gespielt haben. Ein farbenfroher Plattformer der letztes Jahr im März für Windows PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen erschienen ist.

Eine kryptische Nachricht auf ResetEra deutet auf den Release des Spiels von Hazelight für die Nintendo-Konsole hin. Auf dem Discord-Kanal des Insiders The Snitch findet man eine Nachricht, die aus mehreren verschiedenen Emojis besteht – darunter auch das Nintendo Switch-Logo. Die Emojis sprechen eine “klare Zeichen-Sprache” um It Takes Two zu symbolisieren.

WERBUNG

Obwohl bisher Hazelight sich nicht dazu geäußert hat ist The Snitch ein durchaus seriöser Insider, der u.a. den Neustart von Alone in the Dark richtig vorausgesagt hat.

It Takes Two für Switch? – Nintendo Direct für September geplant

Möglicherweise am 12. September 2022 wird die nächste Nintendo Direct-Show abgehalten – bis dahin dürfen wir wohl weiter spekulieren. Angeblich werden auch die beiden The Legend of Zelda-Spiele Twilight Princess und Wind Waker für die Switch erscheinen. Beide Spiele haben bereits ein HD-Remaster für die Wii U erhalten, daher dürfte eine Portierung wohl leicht umzusetzen sein. Eine gute Idee, denn der Nachfolger von Breath of the Wild erscheint bekanntlich erst 2023.

Über It Takes Two sagte unser Redakteur Sinan im Spieletest (Wertung 10/10):

“Couch Co-Op ist leider in den Jahren zum Nischenprodukt geworden. Was hier aber gezeigt wird, ist die absolut höchste Liga an Spielspaß. Dieses Game lässt sich nicht einmal im Genre definieren, da es wirklich alles abdeckt, was Gamer kennen und lieben. Es hat Wiederspiel-Wert, allerlei wirklich gut ausgedachte Herausforderungen und so viel Liebe fürs Detail. Nach den ersten 3 Kapiteln wollte ich dem Spiel eine 9er Wertung geben, je tiefer ich jedoch gemeinsam mit meiner Frau eingetaucht bin, umso klarer wurde, dass dieses Game die volle Wertung verdient hat. Ich bin absolut begeistert.”

Bisher hat sich weder Publisher EA (Electronic Arts) noch Entwickler Hazelight über einen Nintendo Switch-Release von It Takes Two geäußert.

Passend zum Thema