10 Millionen: It Takes Two noch immer ein Erfolg

Was für ein Meilenstein

It Takes Two © Electronic Arts inc.

Das Game erschien im Jahr 2021 und gewann dort die Herzen der Spieler. Um dem eins oben drauf zu setzen, räumte es den Game of the Year Award ab. Und nun nach einem weiteren Jahr, ist It Takes Two noch immer nicht aufzuhalten und knackt die 10 Millionen Marke. Selbst die Entwickler von Hazelight Studios sind hin und weg von diesem Milestone und feiern diesen Erfolg mit einem Tweet. So wollen sie ihre Freude mit den Fans teilen, zu denen ich mich absolut zähle. Denn das Game hat bei mir eine glatte 10/10 abgeräumt.

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥 WERBUNG Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

10 Millionen Kopien It Takes Two bedeutet mindestens 20 Millionen Spieler

Im März 2021 erschien der Indie Co-Op Titel aus dem Hause Hazelight Studios. Welche dafür bekannt waren, Spiele zu produzieren in denen das Zusammenspiel zweier Spieler:innen im Fokus liegt. So auch in It Takes Two. Eines der besten Jump N’ Run Spiele der letzten Jahre, mit den besten Co-Op Elementen. So viel Abwechslung innerhalb des Spiels selbst und eine Verschmelzung zahlreicher Genres. Von Shootern, über Dungeon Crawler und sogar Beat em’ Up ist hier Alles vertreten. Und ihr merkt wie ich bereits wieder ins Schwärmen gerate bei diesem Game. Ich bekomme sogar Lust es einfach noch ein Mal durchzuspielen.

Und da es sich um einen ausschließlichen Co-Op Titel handelt, bedeutet die Zahl von 10 Millionen verkauften Kopien von It Takes Two, dass dieses Spiel mindestens 20 Millionen Menschen gespielt haben. Es scheint aber trotzdem so, dass die Verkäufe und die Beliebtheit des Spiels nicht abreißen. Ein wichtiger Schritt für Hazelight Studios. Denn es unterstreicht nur weiter den Erfolg dieses Studios in einer Nische, welche heut zu Tage leider viel zu vernachlässigt wird. Denn Couch Co-Op Spielen wird viel zu wenig wirkliche Aufmerksamkeit geschenkt. Und Hazelight hat dieses Genre quasi perfektioniert.

Jetzt bleibt nur zu hoffen dass diese 10 Millionen Verkäufe von It Takes Two, zusammen mit dem Game of the Year Award, dafür sorgen dass mehr “Big Player” in dieses Indie Studio investieren. Damit noch mehr so geniale Couch Co-Op Abenteuer von Hazelight Studios kommen. Denn sie haben bereits angekündigt an einem nächsten solchen Spiel zu arbeiten. Und ich könnte mich kaum mehr darauf freuen, obwohl außer dieser Aussage noch Nichts bekannt ist.