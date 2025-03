Split Fiction: EA und Hazelight Studios kündigen Film zum Spiel an

Nach dem riesigen Erfolg des von EA veröffentlichten Spiels Split Fiction wird nun eine Film-Adaption des Spiels entwickelt. Das Entwicklerstudio Hazelight Studios, bekannt für seine narrativ getriebenen Couch-Co-op-Spiele, hat sich einen Namen als eines der zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Studios der Branche gemacht. Unter der Leitung des charismatischen Josef Fares hat Hazelight mit Spielen wie A Way Out, It Takes Two und jetzt Split Fiction einige der besten Co-op-Spiele aller Zeiten geschaffen.

Fares ist bekannt dafür, kompromisslos an seiner Vision festzuhalten. Trotz der Zusammenarbeit mit EA, das oft für monetarisierungsfreundliche Entscheidungen bekannt ist, verzichten Hazelight-Spiele auf Mikrotransaktionen, Battle Passes und DLC. Man zahlt einmal für das Spiel – und das war’s. Darüber hinaus ermöglicht Hazelight Spielern, eine kostenlose Kopie des Spiels an einen Freund weiterzugeben, sodass nur eine Person das Spiel kaufen muss. Obwohl dies theoretisch die Verkaufszahlen halbieren könnte, hat sich diese Strategie als lukrativer Marketingmove erwiesen.

Werbung

Film-Adaption in Arbeit nach Erfolg von Split Fiction

Split Fiction, das neueste Spiel von Hazelight, wird bereits als Kandidat für das Spiel des Jahres gehandelt und hat auch die Aufmerksamkeit von Hollywood auf sich gezogen. Laut Variety arbeitet die Produktionsfirma Story Kitchen an einer Verfilmung von Split Fiction. Das Projekt wird derzeit an verschiedene Studios herangetragen, aber es gibt noch keine Informationen zum Cast, Drehbuch, Regisseur oder anderen Schlüsselpositionen.

Angesichts der aktuellen Popularität von Split Fiction wäre es nicht überraschend, wenn Hazelight, EA und ein großes Hollywood-Studio noch in diesem Sommer einen Deal abschließen und das Projekt vorantreiben würden. Allerdings wurde bereits 2022 eine Film-Adaption von It Takes Two angekündigt, seitdem gab es jedoch keine weiteren Updates.

Josef Fares, der Gründer von Hazelight, hat eine Vergangenheit als Filmregisseur, hat sich jedoch weitgehend von der Filmindustrie abgewandt, um sich auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren. Berühmt wurde er 2017, als er bei den Game Awards das Gameplay von A Way Out präsentierte und dabei die Oscars kritisierte. Es bleibt abzuwarten, ob Fares eine größere Rolle bei der Film-Adaption von Split Fiction spielen wird.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: ComicBook