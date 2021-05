Hitman-Entwickler IO Interactive arbeitet angeblich an einem Fantasy Rollenspiel für Xbox

IO Interactive kennt man normalerweise für die Hitman-Spiele. - (C) IO Interactive

Angeblich arbeitet IO Interactive an einem Rollenspiel über Drachen. Ob das Spiel jedoch jemals erscheinen wird ist noch unklar. IO Interactive, das Studio hinter der Hitman-Trilogie könnte einen großen Schritt aus seiner Komfortzone heraus machen. Laut einem neuen Bericht deutet vieles darauf hin, dass IOI ein neues Spielgenre besuchen soll.

Die ersten Theorien kamen auf als IOIs CEO gegenüber Gamesindustry.biz erklärte, dass sein Team an einem neuen Universum arbeitet. Natürlich ist Hitman das erste Universum und das bereits angekündigte James Bond-Spiel Nummer zwei.

Das neue Universum soll sich im Fantasy Genre bewegen

Anscheinend soll dieses dritte IOI-Universum „ein bisschen anders werden und ein absolutes Kind der Liebe sein“. Sollte dieses wirklich Fantasy basierend sein, wird es sich sehr von den bisherigen Welten unterscheiden in denen Bond und Agent 47 zu Hause sind.

Jez Cordens Tweets sorgten für weitere Gerüchte. Als dieser nämlich aus heiteren Himmel über Drachen zu twittern begann, meinte er man solle ein Auge auf IOI haben. Denn das Studio will angeblich nach dem 007 Projekt eine Pause von Attentätern und Geheimagenten einlegen. Man will sehen was man in der Fantasy-Ecke von Videospielen beitragen kann.

Selbst wenn die Gerüchte wahr sind, wird es jedoch noch einige Zeit dauern bis das Drachen-Universum erscheinen wird. Zuerst muss noch noch Projekt 007 abgeschlossen und veröffentlicht werden. Was ohne Veröffentlichungsdatum wohl auch noch etwas dauern wird.

Fans spekulieren bereits auf einen anderen Titel

Viele Tippen auf Scalebound. Zwar ein anderer Titel der sich mit Drachen befasst aber von Microsoft Studios veröffentlicht werden sollte. Scalebound wurde allerdings gecancelt und hat nie das Licht der Welt erblickt. Andere Fans sind wiederum zuversichtlich, dass das Fantasy-Spiel von IOI im Game of Thrones-Universum stattfinden wird.