Game of Thrones stand kurz davor, eine Zeichentrickserie zu werden

Nightking in Game of Thrones - (C) HBO

Game of Thrones war fast eine Zeichentrickserie. Die epische Fantasy-Serie des Autors George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire, wurde 2011 mit der HBO-Serie GoT auf die Leinwand gebracht. Nur wenige konnten vorhersagen, wie massiv die Serie werden würde. Die Serie lief acht Staffeln und übertraf die Buchreihe, die noch auf ihre nächste Ausgabe wartet. Insgesamt erzielte die HBO-Serie 59 Emmys sowie unzählige andere Auszeichnungen.

Game of Thrones spielt in der fiktiven Welt von Westeros und konzentriert sich auf die Häuser und Figuren, die den Thron für sich beanspruchen wollen. Es gab eine große Anzahl von Charakteren auf mehreren Kontinenten, die sich schließlich alle für die achte Staffel zusammengetan hatten. Diese letzte Staffel erwies sich unter den Fans als unglaublich polarisierend, und viele glaubten, dass sie das Erbe von Game of Thrones trübte. Zahlreiche Fans hatten Probleme damit, wie sich die Bögen bestimmter Charaktere zusammenschlossen, während andere enttäuscht waren, wie schnell sich die Staffel anfühlte, weil sie nur sechs Folgen hatte.

Game of Thrones als animierte Serie? Fast wäre es so gewesen!

GoT ist vielleicht vorbei, aber es gibt immer noch neue Informationen über seine Reise nach HBO. Die Fanseite Los Siete Reinos bemerkte einen alten Kommentar in Martins Blog aus dem Jahr 2015, in dem er gefragt wurde, ob jemand jemals A Song of Ice and Fire in eine animierte Show verwandeln wollte. Martins Antwort war besonders interessant:

Ja. Häufig. Tatsächlich war einer der vorgeschlagenen Feature-Deals, den ich abgelehnt habe, bevor HBO von einem großen Animator stammte. Seltsamerweise hätte ich dieses Angebot vielleicht angenommen … Ich war auf dem Zaun … bis ein Manager, den ich treffen sollte, nicht zu einem Mittagessen erschien, das wir geplant hatten, um ihren Ansatz zu besprechen. Später bekam ich eine Entschuldigung … aber als ich aufgestanden war, stieß ich mich vom Zaun zurück in das „Nein“-Land.

Ein animiertes Game of Thrones ist sicherlich eine faszinierende Idee, die in einer Anime-Parodie etwas zum Leben erweckt wurde.

Hätte HBO Game of Thrones nicht mit seinem beträchtlichen Budget ausgestattet, wäre eine animierte Serie möglicherweise sogar Live-Action vorzuziehen gewesen. Immerhin verließ sich GoT auf beeindruckende Bilder und gut konstruierte visuelle Effekte. Wenn diese nicht auf dem neuesten Stand wären, hätten einige vielleicht lieber Westeros in animierter Form gesehen.

Die nächste GoT-Serie, die bereits in Arbeit ist, wird keine Anime-Serie werden, sondern wieder auf Live-Action setzen. House of the Dragon, die neue Prequel-Serie, wird Jahre vor den Handlungen der Haupt-Serie stattfinden. Dabei werden wir die Geschichte des Haus Targaryen kennenlernen. Aber sagt niemals nie. George R.R. Martin arbeitet übrigens mit FromSoftware an Elden Ring zusammen.