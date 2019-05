Share on Facebook

Der Song of Fire und Ice-Autor George R. R. Martin hat sich in einem Blogbeitrag über ein in Japan entwickeltes Videospiel beraten.

Bereits im März veröffentlichte der YouTube-Kanal Spawn Wave ein Video, in dem ein Gerücht über das nächste Projekt von Dark Souls und dem Bloodborne-Entwickler From Software besprochen wurde. Es handelte sich um einen Open-World-Titel, bei dem George R. R. Martin einer der Hauptautoren sein wird.

Eine Person, die mit den Vorgängen bei From Software vertraut ist, hat mitgeteilt, dass das Projekt, das intern als „GR“ bezeichnet wird, sich seit drei Jahren in der Entwicklung befindet. Die Zusammenarbeit zwischen Hidetaka Miyazaki und George RR Martin, herausgegeben von Bandai Namco, soll auf der Pressekonferenz der E3 2019 von Microsoft offiziell bekannt gegeben werden.

Geroge R. R. Martin hat auf seiner offiziellen Webseite bereits schon bekannt gegeben, dass er als Autor an einem Videospiel arbeitet.