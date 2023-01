Hogwarts Legacy – Kommt es in den Xbox Game Pass?

Erwartet euch nicht, das Hogwarts Legacy zum Release in den Xbox Game Pass kommen wird. Aber es gibt Hoffnung!

Hogwarts Legacy Fakten

Entwickler: Portkey-Games Publisher: Warner-Bros Genre: Rollenspiel Release: 10/02/2023 PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist das wohl am meisten erwartete Videospiel in der Anfangsphase des Game-Release-Kalenders 2023. Es wird am 10. Februar 2023 für PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S und Windows PC erscheinen. Die PS4- und Xbox One-Version folgt am 4. April und die Nintendo Switch-Ausgabe am 25. Juli 2023. Xbox-Spieler sind natürlich daran interessiert, ob Hogwarts Legacy auch irgendwann für den Xbox Game Pass kommen wird.

Was passiert im Spiel? Im Spiel erleben wir die drohenden Koboldaufstände im 19. Jahrhunderts im Harry Potter-Universum. Die Geschichte von Hogwarts Legacy ist ein Prequel zu den Harry Potter-Büchern von Joanne K. Rowling. Wie auch bei anderen Rollenspielen erstellst du zuerst einen Charakter, darfst dir aber, entgegengesetzt zu den Büchern und Filmen, dein Haus selbst aussuchen. Dein Schüler erhaltet nämlich eine verspätete Einladung zur Schule für Hexerei und Zauberei.

Erscheint Hogwarts Legacy für den Xbox Game Pass?

Die gute und die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, dass es nicht zum Release für den XGP erscheinen wird. Derzeit gibt es keine Informationen darüber, wann genau das Action-Rollenspiel von Avalanche Studios für den Xbox Game Pass erscheinen wird. In den offiziellen FAQ zum Spiel wird nur bestätigt, dass der Titel für Xbox-Konsolen erscheinen wird – was wir bereits wussten, aber vom Xbox Game Pass keine Rede.

Gut Ding braucht Weile!

Auch wenn es derzeit noch keine Informationen darüber gibt, dass Hogwarts Legacy für den Xbox Game Pass kommt, könnte sich dies in naher Zukunft ändern. Warner Bros. ist der Publisher des Spiels und es gab schon einige Titel im Abo-Dienst von Xbox, wie Mortal Kombat 11, Back 4 Blood oder LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (die letzten beiden sind aktuell gerade verfügbar). Die Hoffnung, dass es irgendwann auch hinzugefügt wird, ist also berechtigt.

Hogwarts Legacy erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) und Nintendo Switch. Bereits vor Release war es das meistverkaufte Spiel auf Steam.