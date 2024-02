Helldivers 2 Roadmap: Entwickler blickt in die Zukunft

Helldivers 2 ist das aktuelle Gaming-Highlight – auch wenn einige PC-Spieler damit ziemlich frustriert sind! Die PvE-Action gegen Bugs und Aliens auf verschiedenen Planeten mit Freunden begeistert Fans. Das Spiel ist ein wahrer Genuss, und die Community schaut gespannt auf kommende Entwicklungen. Der Entwickler Arrowhead hat auf Nachfragen nach einer Helldivers 2 Roadmap reagiert und alle geplanten Inhalte nach dem Launch besprochen.

Für PlayStation handelt es sich für eine Premiere. Als Publisher agierend ist Helldivers 2 das erste PS5-Spiel, dass von Tag 1 an auch am PC veröffentlicht wurde. Es hat Palworld auf Steam vom Spitzenplatz der Verkaufscharts gestoßen und ist auch auf der PS5 verfügbar, mit vollständigem Crossplay zwischen beiden Plattformen.

Vom Launch bis jetzt bietet das Spiel bereits viel Inhalt, der den Preis von rund 40 Euro rechtfertigt. Doch es kommen noch mehr Inhalte, und das Beste daran: Du musst dafür keinen Euro mehr bezahlen. Auch wenn der Entwickler keinen genauen Zeitplan für geplante Ergänzungen geteilt hat, gibt es zumindest Antworten auf Fananfragen und Einblicke in die Arbeiten.

Gibt es eine Helldivers 2 Roadmap?

Aktuell ist keine Helldivers 2 Roadmap online verfügbar, aber der Entwickler Arrowhead hat auf Fananfragen reagiert. Auf dem offiziellen Discord des Spiels hat ein Entwickler auf die Nachfrage nach einer Roadmap geantwortet: “Wir haben gerade über das Grafikdesign für unsere Roadmap gesprochen, sie kommt.”

Derzeit ist es schwierig dem offiziellen Discord-Channel beizutreten. Die Einladungen wurden pausiert. Das ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, da das Spiel seit dem Release am 8. Februar schnell eine große Fangemeinde an sich gezogen hat. Für viele das “Starship Troopers”-Spiel, dass sie sich immer gewünscht haben.

Geplante zukünftige Inhalte von Helldivers 2

Obwohl Arrowhead die Helldivers 2 Roadmap noch nicht veröffentlicht hat, haben sie den Fans zumindest mitgeteilt, welche Inhalte nach dem Launch kommen werden. Und das Gute: es soll noch dieses Jahr passieren.

“Es gibt noch so viel mehr, wenn wir das Angebot an Spielinhalten erweitern. Wir freuen uns, zu bestätigen, dass die Spieler während des galaktischen Krieges Ereignisse durch unsere geplanten kostenlosen Updates miterleben werden. Das Universum von Helldivers 2 wird wachsen und sich verändern, um unseren Spielern erfrischtes Gameplay zu bieten, mit neuen Werkzeugen, Herausforderungen und Bedrohungen aus der ganzen Galaxie”, so Elina Lindström im PlayStation Blog.

Helldivers 2 Roadmap: Ergänzungen werden kostenlos sein

Zusätzlich dazu sagte ein Entwickler auch auf Discord: “Wir werden ständig mehr Sachen zum Spiel hinzufügen.” Die vom Entwickler erwähnten neuen Ergänzungen sind mehr “Feinde, Ziele, Biome usw.”, und der Entwickler betonte erneut, dass Ergänzungen nach dem Launch “immer kostenlos” sein werden.

Kein spezifischer Zeitplan, aber dennoch fantastische Neuigkeiten.

Noch keine neuen Informationen für AMD Radeon 7000-Serie

Spieler, die AMD Radeon 7000 GPUs verwenden, stehen vor schwerwiegenden Herausforderungen, die das Spielen von Helldivers 2 nahezu unmöglich machen. Die genaue Ursache dieses Problems ist derzeit unbekannt, und obwohl diese GPUs zuvor getestet wurden, ist nun ein tiefgreifender Fehler aufgetreten.

Die betroffenen Spieler berichten von einer konstanten Häufigkeit dieses Problems, was die Spielerfahrung erheblich beeinträchtigt. Das Entwicklerteam untersucht die Angelegenheit in Zusammenarbeit mit AMD, wie der offizielle Zendesk zeigt.

Spieler, die mit diesem Problem konfrontiert sind, werden ermutigt, dem Entwicklerteam weitere Details zu ihren Spezifikationen zuzusenden, um bei der Ursachenanalyse zu helfen.

Kann man trotzdem Helldivers 2 mit einer AMD Radeon 7000-Serie spielen?

Einige AMD-Spieler haben berichtet, dass das Spielen mit den niedrigsten Leistungseinstellungen vorübergehend Abhilfe schafft. Obwohl dies keine ideale Lösung ist, könnten manuelle Reduzierungen der Leistung im Spiel und über die GPU-Einstellungen vorübergehend helfen. Die Entwickler versprechen, die Spieler weiter auf dem Laufenden zu halten und Updates bereitzustellen, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Helldivers 2 ist jetzt für PS5 und Windows PC verfügbar. Es war fast 8 Jahre lang in Entwicklung!