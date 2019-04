Die Halo TV-Serie hat ihren Master Chief besetzt! Die Rolle wird niemand geringerer als Pablo Schreiber besetzen. Schreiber war bereits für Rollen in „Orange is the new Black“ oder „First Man“ für den Emmy nominiert. Also kein Unbekannter!



Der Halb-Bruder von Liev Schreiber (Ray Donavan – dem Grand Theft Auto der TV-Serien) wird in der Showtime-Produktion einen „fortschrittlichen Krieger der Erde im 26. Jahrhundert spielen“. Dabei ist er „die einzige Hoffnung und Erlösung für die Menschheit“. Wie die Produktionsfirma bekanntgegeben hat, wird die Serie den Krieg mit der Allianz zeigen, die sich für die Zerstörung der Menschheit ausgesprochen hat.

Wie Showtime gegenüber IGN ebenfalls sagte, wird der Newcomer Yerin Ha eine neue Figur in der Halo-Welt spielen. Der 16-jährige Quan Ah wird den Master Chief in den äußeren Kolonien kennenlernen, zu einem verhängsvollen Zeitpunkt für beide. Die Serie wird – wie bereits bekannt ist- zusammen mit 343 Industries, dem aktuellen Spiele-Entwickler der Halo-Serie sowie mit Steven Spielbergs Amblin Television entwickelt. Die Produktion wird bereits diesem Herbst in Budapest (Ungarn) starten. Eigenartig, auch die Witcher-Serie von NETFLIX wurde in Ungarn gedreht. (Ich glaub ich sollte mal einen Ausflug planen…)

Showtime hat zuvor gesagt, dass die Halo-Serie „eine neue Geschichte erzählen wird, allerdings unglaublich respektvoll gegenüber dem Kanon sein wird“. Otto Bathurst, der bereits an renommierten Serien wie Black Mirror und Peaky Blinders gearbeitet hat, wird mehrere Episoden der ersten Staffel der Serie leiten.

Bathurst ersetzt den Direktor Rupert Wyatt, der das Projekt aufgrund von Terminkonflikten verlassen hat.