Nach einer enttäuschenden Geschichte in Halo 5: Guardians wurde klar, dass die Serie einer Neufindung bedarf, wenn man sie relevant halten möchte. Wird Halo 6/Halo Infinite an den Glanz alter Zeiten herankommen? Nach Aussage von 343-Industries-Chef Bonnie Ross wird geanu das angepeilt.

In einem Gespräch mit IGN sagte Ross, dass das Studio den kommenden Shooter als „spirituellen Reboot“ betrachtet.

„Wir nennen es gewissermaßen einen“ spirituellen Neustart „, sagte sie. „So reden wir darüber.“

Ross sprach weiter darüber, wie das Team zu Beginn der Projektentwicklung einen Schritt zurücktrat, um herauszufinden, was Halo für sie bedeutete.

„Es gab viel Zeit, um darüber nachzudenken, was wir als 343 getan haben“, sagte sie. „Wo haben wir Fehler gemacht? Wo haben wir es richtig getroffen? Was bedeutet Halo für uns alle? Der Trailer, den wir gemacht haben, ist das, was Halo für das Studio bedeutet. Vielleicht haben wir zwei Spiele gebraucht, um dorthin zu gelangen, und ich denke, wir haben gute und schlechte Dinge getan. Was bedeutet Halo für uns? Es geht um Hoffnung und Wunder und Heroismus und um Menschlichkeit und um eine Gemeinschaft zusammenzubringen. Das ist der Trailer, und das wollen wir tun. „

Es ist ziemlich klar, dass 343 Industries sicherlich eine neue Richtung einschlagen will. Neben der Erstellung einer völlig neuen Engine, auf der das Spiel aufbauen kann, wurde in jüngsten Berichten vorgeschlagen, dass das Spiel RPG-Elemente und die Spielerauswahl in der Geschichte enthalten könnte.

Halo Infinite ist derzeit ohne Veröffentlichungstermin, aber wenn Gerüchte vorherrschen, wird dies in diesem Jahr als Starttitel für die nächste Xbox auf der E3 bestätigt.