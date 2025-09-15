Halo-Sammlung für die PS5? – Insider zeigt sich unsicher wegen möglicher Verschiebung

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass die Halo: Master Chief Collection (MCC) auch für die PlayStation 5 (PS5) erscheinen könnte. Fans träumen davon, die legendären Shooter endlich auf Sonys Konsole zu erleben, doch nun sorgt ein bekannter Insider für neue Unsicherheit.

Auf X.com (vormals Twitter) antwortete der bekannte Gaming-Insider NateTheHate, dass er „kein Update“ zur angeblichen Portierung habe. Zudem sei er sich nicht sicher, ob die jüngsten Entlassungen bei Microsoft Einfluss auf die Entwicklung genommen haben könnten.

„Kein Update. Ich bin nicht sicher, ob die Entlassungen Auswirkungen auf diese Veröffentlichung hatten“, so NateTheHate auf X.com.

Damit bleibt die Frage offen, ob die MCC-Portierung für PS5 tatsächlich kommt oder ob Microsoft den Fokus auf andere Halo-Projekte gelegt hat. Immerhin soll es davon gleich zwei verschiedene Spiele geben.

Fokus auf neue Halo-Remakes?

Im Raum steht die Spekulation, dass Microsoft statt einer MCC-Portierung lieber auf Remakes einzelner Halo-Titel setzt. Gerüchteweise arbeiten die Halo Studios an einer Neuauflage von Halo: Combat Evolved in der Unreal Engine 5. Viele Fans fragen sich: Warum sollte Microsoft die Sammlung mit alten Spielen auf PS5 veröffentlichen, wenn man gleichzeitig ein grafisch beeindruckendes Remake vermarkten möchte? Manche befürchten sogar, dass eine MCC-Portierung die Verkäufe der neuen Version schmälern könnte.

Auf Reddit wird das Thema heiß diskutiert. Ein Nutzer merkte an, dass wir spätestens bei den Halo Championship Series Worlds (24. bis 26. Oktober 2025) mehr erfahren könnten. Andere Fans zeigten sich skeptisch:

„Wenn ein Halo-Remake nächstes Jahr kommt, warum sollte man dann die MCC auf PS5 bringen? Das würde nur die eigenen Verkäufe kannibalisieren.“

„Die MCC war schon auf Xbox und PC schwer zu optimieren, vielleicht will Microsoft sich diesen Aufwand auf PS5 sparen.“

„Ich würde es sofort doppelt kaufen, einfach um Halo im Bett auf PS5 spielen zu können.“

Spannend ist auch der Vergleich mit Konami: Viele Fans wünschen sich, dass Microsoft beide Wege geht: die Klassiker zugänglich machen und parallel neue Remakes anbieten. So wie es Konami mit der Metal Gear Solid Master Collection und dem MGS Delta Remake handhabt.

Halo: Master Chief Collection für PS5? – Technische Hürden und Strategie-Fragen

Ein weiterer Punkt: Die MCC war berüchtigt für Startprobleme, bevor sie auf PC und neueren Xbox-Konsolen stabil lief. Manche Spieler halten es deshalb für unwahrscheinlich, dass Microsoft die Sammlung noch einmal auf eine neue Plattform bringt. Hinzu kommt die strategische Frage: Wenn 2026 tatsächlich ein neues Halo erscheint, möglicherweise zeitgleich auf Xbox Series und PS5, wäre eine MCC-Portierung kurz vorher ein riskanter Schritt. Statt neue Käufer zu gewinnen, könnte Microsoft die Aufmerksamkeit von der Zukunft der Reihe ablenken.

Trotz aller Spekulationen bleibt die Nachfrage groß. Viele PlayStation-Spieler haben Halo nie gespielt und könnten mit der Master Chief Collection alles nachholen. Andere wiederum spekulieren, ob eine MCC-Portierung ohne Multiplayer erscheinen könnte, um technische Probleme und Überschneidungen mit einem möglichen Remake zu vermeiden.

Offiziell ist die Halo: Master Chief Collection (MCC) für die PlayStation 5 derzeit nur ein Gerücht. Der bekannte Insider stellte nur klar, dass er aktuell „kein Update“ habe. Immerhin könnte der PS5-Port ein Thema gewesen sein, wurde dann allerdings eingestellt, nachdem Mitarbeiter beim Tech-Riesen Microsoft entlassen wurden. Die Community bleibt gespalten: Manche glauben an einen klaren Fokus auf Remakes, andere hoffen weiter auf eine PlayStation-Portierung der legendären Sammlung.

Meine Meinung

Ganz ehrlich: Ich fände eine PS5-Version der Master Chief Collection wäre großartig. Viele PlayStation-Spieler hatten nie die Chance, Halo zu erleben, und die Sammlung ist immer noch eines der besten Komplettpakete in der Gaming-Geschichte. Auch wenn Microsoft parallel an Remakes arbeitet, sehe ich darin keinen Widerspruch. Beides könnte nebeneinander existieren.

Für mich wäre es schade, wenn aus reiner Strategie ein Stück Videospielgeschichte Spielern vorenthalten wird, die Halo bislang nur aus Erzählungen kennen. Die Retro-Sammlung könnte der entscheidende Boost für die Marke sein, um sich auch auf einer anderen Plattform zu positionieren.

