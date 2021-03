Halo Infinite: Neue Infos zu Tag/Nacht-Zyklus, dynamischen Wetter und mehr

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

343 Industries, der Entwickler hinter Halo Infinite, hat eine große Frage-und-Antwort-Runde veranstaltet, in der zahlreiche neue Informationen zur Umgebung von Halo Infinite preisgegeben wurden.

Das Wetter wird eine Rolle spielen, so viel ist sicher. Während des 45-minütigen Videos wird gefragt, ob die Tageszeit Einfluss darauf hat, wie Feinde auf die Anwesenheit des Spielers reagieren. Ändert sich dadurch das Verhalten?

„Wenn Spieler sich in den dunkleren Perioden durch die Welt bewegen, werden sie am Ende mehr Patrouillen von Phantoms sehen, die sich mit Suchscheinwerfern und dergleichen durch den Raum bewegen. Das ist ziemlich cool und fügt dem, was ist, ein unheimliches Element hinzu um dich herum“, antwortete der führende Weltdesigner John Mulkey. „Du wirst wahrscheinlich auf mehr Möglichkeiten stoßen, wenn Grunts bei der Arbeit schlafen [und] auf diese Weise auf einige Feinde fallen. Dann haben wir einige Dinge getan, um ehrlich gesagt nur coole Dinge zu betonen, die in dunklen Räumen gut aussehen würden, also gehen wir mit Dingen vor, die mehr Emissionsmittel auf sich haben und so etwas.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Lichtershow in Halo Infinite

John Mulkey geht mehr auf die Nacht-Szenen im Shooter ein:

„Wir haben mehr Spulen installiert und solche Sachen, weil sie leuchten und in den dunkleren Räumen wirklich coole Effekte haben. Feinde mit eigenen Schilden, solche Sachen. Das sind die Dinge, die Spieler sehen werden, wenn sie in den Nachtzyklen durch die dunkleren Bereiche gehen.“

Diese Informationen wurde zu Halo Infinite während „#Ask343“ enthüllt:

Das Spiel hat dynamisches Wetter mit einem Windsystem und einem Nebelsystem. In einem Update nach dem Start können Stürme oder Schneestürme hinzugefügt werden.

Der Zeta Halo-Ring ist vollständig in 3D gerendert, und wenn die Sonne dahinter vorbeigeht, kann es zu einer kurzen Sonnenfinsternis kommen.

Waffen können nicht aufgerüstet werden, da das Team der Meinung war, dass es anfangen würde, sich von dem zu entfernen, worum es bei Halo ging. Einige Geräte können jedoch aktualisiert werden.

Die offene Welt des Spiels ist von der Silent Kartographen-Mission des ursprünglichen Halo inspiriert, da die Spieler die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie sich jeder Mission mit den Waffen oder Fahrzeugen nähern möchten, die sie verwenden möchten.

die Freiheit haben, zu entscheiden, wie sie sich jeder Mission mit den Waffen oder Fahrzeugen nähern möchten, die sie verwenden möchten. Zu den neuen Biomen gehören höhere Lagen, sumpfige Feuchtgebiete und vom Krieg heimgesuchte Gebiete, die als „Deadlands“ bezeichnet werden.

Auf die Frage, ob die offene Welt bedeutet, dass Spieler sich einen Banshee schnappen und zu einem Ziel fahren können, dass drei Missionen voraus ist, lautete die Antwort „Mach es“.

sich einen Banshee schnappen und zu einem Ziel fahren können, dass drei Missionen voraus ist, lautete die Antwort „Mach es“. Es wird Audioprotokolle geben, die mehr Hintergrundinformationen zu früheren Schlachten liefern.

Es gibt keine „traditionellen“ Zwischensequenzen: Alles wird live in der Engine gemacht und die Kamera wird aus der Ego-Perspektive genommen, damit man einen Rundumblick hat. Dies bedeutet, dass die Tageszeit, die gehaltenen Waffen usw. genau sind in der Zwischensequenz.

Halo Infinite feierte im Juli 2020 seine Gameplay-Enthüllung, dass von den Spielern mit heftiger Kritik aufgenommen wurde. Eigentlich sollte der Shooter zum Release der Xbox Series X erscheinen, wurde allerdings auf Herbst 2021 verschoben. Der sechste Haupteintrag der Halo-Serie erscheint für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows 10 PC. Davor sind mehrere Beta-Tests geplant.

Über die Veränderungen im Kampf sprach 343 Industries letzten Monat. Dabei enthüllte man auch neue und alte Waffen in Halo Infinite.