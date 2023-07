Halo: Combat Evolved – Verborgene Inhalte “wiederhergestellt”

343 Industries arbeitet mit Moddern zusammen, um geschnittene Inhalte aus der Originalversion von Halo: Combat Evolved wiederherzustellen.

Halo erschien erstmals 2001 für die originale Xbox-Konsole. - (C) Microsoft

Viele wissen es gar nicht, aber Halo: Combat Evolved war ursprünglich gar nicht als Ego-Shooter gedacht, sondern als RTS (Echtzeit-Strategiespiel). Deswegen verwundert es gar nicht, dass in nicht verwendeten Quellcode des Spiels so viel zu finden ist, dass es nicht ins fertige Spiel schaffte.

Auch unterschiedliche Versionen trugen dazu bei, dass es einige Texturen und Modelle gab, die keine Verwendung gefunden haben. Bis jetzt. 343 Industries und Modder haben sich zusammengetan, um das über 20 Jahre alte Material wiederaufzubereiten.

WERBUNG WERBUNG

Ungesehene Schätze: Digsite-Mod-Team entdeckt verlorene Inhalte in Halo: Combat Evolved

Die Halo-Serie ist bekannt für ihre epischen Mehrspieler-Kämpfe und ihre spannende Geschichte. Doch hast du schon einmal darüber nachgedacht, was hinter den Kulissen damals passierte? Das Mod-Team Digsite hat in Zusammenarbeit mit 343 Industries erstaunliche Entdeckungen gemacht und verlorene Inhalte in den Halo-Spielen ans Licht gebracht.

Das Team von Digsite hatte das Glück, auf Design- und Produktionsdokumente, Bungie-Feedback-Notizen, Tags, zusammengestellte Karten und Quelldaten für bisher unveröffentlichte Multiplayer-Karten zu stoßen. Besonders spannend sind die wiederhergestellten Inhalte, die für die PC-Portierung von Halo Combat Evolved entwickelt wurden. Ursprünglich von Gearbox Software im Jahr 2003 veröffentlicht, enthielten diese Multiplayer-Karten brandneue Texturen, die bisher ungenutzt blieben. Das Digsite-Team beschloss, diese Texturen zu nutzen und eine brandneue Karte namens “Indoor” zu erstellen.

Die Rückkehr der Mac-Weltdemo

Eine weitere aufregende Entdeckung ist die Mac-Weltdemo von Halo aus dem Jahr 1999. Diese Demo sollte ursprünglich als Third-Person-Version für den Mac veröffentlicht werden, bevor das Spiel schließlich auf der ersten Xbox von Microsoft landete. Durch die Zusammenarbeit mit Digsite wird diese lang verschollene Demo jetzt in die Halo: The Master Chief Collection aufgenommen. Ein wichtiger Moment für diejenigen, die die Geschichte von Halo und seine Entwicklung verstehen wollen.

Neben den Multiplayer-Karten und der Mac-Weltdemo hat das Digsite-Team auch Inhalte aus den frühesten Konzepten von Halo als Echtzeitstrategiespiel wiederhergestellt. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge und Feindtypen, die nie in einer funktionierenden Version des Spiels implementiert wurden. Obwohl diese Inhalte nicht zum Spielen verwendet werden können, sind sie dennoch von großer Bedeutung für die Erhaltung der Franchise-Geschichte.

Die Halo-Schatzkammer wurde geöffnet

Die Entdeckungen von Digsite sind nur der Anfang. 343 Industries verspricht, dass noch mehr Inhalte enthüllt werden und das Mod-Team weiterhin die Archive der Halo-Spiele durchsuchen wird. Es ist aufregend zu sehen, wie die Geschichte und Entwicklung dieser beliebten Spieleserie immer mehr ans Licht kommt.

Halo: The Master Chief Collection ist für Windows PC, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar. Wer gedacht hatte, dass nach dem Umbau bei 343 Industries ein anderes Microsoft-Entwicklerstudio die Halo-Serie übernehmen wird, wird vielleicht enttäuscht sein. Zukünftig liegt die Entwicklung der Spielserie weiterhin bei 343 Industries. Jedoch wird man nicht mehr die eigene Spiel-Engine präferieren, sondern zur Unreal Engine wechseln.