Halo bekommt ein neues Spiel, aber nicht für Xbox oder PC

Das nächste Halo-Videospiel mag noch unangekündigt sein, aber Master Chief-Fans haben dennoch Grund zur Vorfreude. Das bevorstehende Tabletop-Spiel bietet eine frische Möglichkeit, das Halo-Universum zu erkunden und neue Abenteuer zu erleben.

Seit dem Release von Halo Infinite im November 2021 hat sich viel getan. Das Spiel startete mit einigen Problemen, aber dank mehrerer Updates zieht es weiterhin Spieler an. Obwohl Details zum nächsten Videospiel noch ausstehen, verspricht das Tabletop-Abenteuer voraussichtlich für dieses Jahr eine spannende Zeit.

343 Industries hat sich mit Mantic Games zusammengetan, um ein Miniaturen-basiertes Halo Tabletop-Spiel zu entwickeln. Zwar wurde noch kein Titel bekannt gegeben, aber Spartaner-Miniaturen sind bereits bestätigt. Die offizielle Vorstellung des Spiels ist für diesen März geplant. Die Veröffentlichung soll im September diesen Jahres passieren.

Ronnie Renton, CEO von Mantic Games, betont die Begeisterung für das Projekt: “Unser talentiertes Team hat ein spannendes und wettbewerbsfähiges Halo-Erlebnis geschaffen, das Fans viel Freude bereiten wird.”

Today, the whole team here at Mantic Games are pleased to share a very special announcement…https://t.co/R6rwMxNsMb#halo #mantic #scifi #tabletop #gaming #comingsoon pic.twitter.com/W0V8ETCMhg

— Mantic Games (@manticgames) January 5, 2024