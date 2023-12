Halo TV-Serie: Erster Trailer und Release zu Staffel 2

Die ersten beiden Episode zu Halo: Staffel 2 starten am 8. Februar 2024 auf dem Streaming-Dienst von Paramount. Master Chief-Darsteller Pablo Schreiber wird zurückkehren, genauso wie alle anderen Darsteller aus der ersten Staffel.

Steckt mehr Halo drin? Was kann man von der zweiten Staffel erwarten? Im Gegensatz zur ersten Staffel soll hier mehr “Halo” drinstecken. Der erste “First Look”-Trailer deutet bereits an, dass der große Kampf zwischen Menschen und der Allianz beginnt. Jedoch scheint es wieder grobe Abweichungen in der Timeline zu den Videospielen zu geben. Das Franchise als Ganzes hat Spiele mit einem flachen – aber guten – Storytelling. Erst die Romane verfügen tatsächlich über eine großartige Erzählweise. Doch auch daran haltet sich die TV-Serie nicht wirklich.

Gemischte Resonanz auf die erste Staffel zur Halo TV-Serie

Die erste Staffel erschien im März 2022 und war durchaus durchwachsen. Einige Episoden waren wirklich gut, aber es gab auch viele Lückenfüller und grobe Abweichungen zur Halo-Formel. Es ist natürlich nicht ungewöhnlich, dass eine TV-Serie “abweicht”. Anders verhält sich hier die TV-Serien-Adaption von The Last of Us, diese “erweitert” die Handlungen. Vielleicht hätte man bei Paramount auch diesen Schritt setzen müssen, um die Halo-Fan-Community nicht zu spalten.

Es bleibt also abzuwarten, ob Staffel 2 von Halo die Fans des Franchise (Videospiele und Romane) überzeugt. Vielleicht sollte Schreiber seinen Helm mehr oben lassen.

