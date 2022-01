Das originale Half-Life bekommt einen Ray-Tracing-Mod spendiert

Half-Life: Auch nach zwei Jahrzehnten werden neue Mods angekündigt! - (C) Valve

Der Softwareingenieur sultim-t, der Mann hinter dem Serious Sam TFE: Ray Traced-Mod, arbeitet derzeit an einer Ray-Tracing-Mod für Half-Life. Dieser Grafik-Mod zielt darauf ab, dem Spiel einen “Full-Path-Tracing-Renderer” hinzuzufügen.

Was kann diese Ray-Tracing-Mod für das originale Half-Life? Die Mod berechnet globale Beleuchtung, Reflexionen, Brechungen, weiche Schatten und andere visuelle Effekte.

Advertisment

Um einen WIP-Build aus diesem Mod zu präsentieren, hat sultim-t das folgende Gameplay-Video veröffentlicht. Dieses Video zeigt die kommenden Raytracing-Effekte des Spiels.

Und es sieht wirklich umwerfend aus, wenn man bedenkt, dass es sich um ein PC-Spiel handelt welches Ende 1998 veröffentlicht wurde!

Der Modder kündigt die Ray-Tracing-Mod für Half-Life für dieses Jahr an, allerdings ohne konkreten Termin.

Auf YouTube sind sich viele Half-Life-Fans einig: “Es sieht großartig aus, ich kann es nicht erwarten zu spielen”, so ein User namens Bolloxed. Ein anderer User namens marsupialmestre ist der Meinung: “Realistische Beleuchtung auf Oberflächen mit Texturen mit niedriger Auflösung hat einen so seltsam befriedigenden Charme.”

Letztes Jahr erschien Black Mesa – Definitive Edition, ein Remake des klassischen Half-Life-Spiels aus dem Jahr 2018, ein wirklich großartiges Spiel. Derzeit ist auch ein Fan-Remake zu Half-Life 2 in Arbeit, sogar mit Unterstützung von Valve. Zwei Fans probieren HL2 sogar in der Unreal Engine 5 umzusetzen, was derzeit als umfangreiches (und aussichtsloses) Projekt angesehen wird.