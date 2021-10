Half-Life 2 bekommt von Valve nach all den Jahren ein Update spendiert

Half Life 2 - (C) Valve

Half-Life 2 erschien 2004 und bekam zwei weitere Story-Episoden im Anschluss und erst vor kurzem sorgten einige Fans für einen neuen Spieler-Rekord auf Steam. Der 17 Jahre alte Ego-Shooter begeistert auch heute noch und gilt als Klassiker und bekommt nun auch einen neuen Patch. Vorsorglich für das kommende Steam Deck?

Laut einem Bericht und einem YouTube-Video wird Valve ein Update für den Beta-Zweig von Half-Life 2 veröffentlichen, das eine Reihe von Optimierungen implementieren wird, von denen die wichtigste einige Fehlerbehebungen sind.

Darüber hinaus wird das Update das Sichtfeld erhöhen und die Benutzeroberfläche so anpassen, dass sie mit breiteren Displays kompatibel ist. Das Update selbst wurde vom Entwicklerteam noch nicht öffentlich angekündigt, wurde aber tatsächlich von YouTuber Tyler McVicker entdeckt. In dem Bericht heißt es weiter, dass der Patch noch nicht ganz fertig ist, da es immer noch einige “Mikro-Stuttering-Probleme” mit dem Build gibt, aber Benutzer können den Download manuell über den Beta-Tab in ihrer Steam-Bibliothek starten.

Half-Life 2-Update wegen Steam Deck?

Wie auch McVicker glauben wir, dass das kommende HL2-Update auf das bevorstehende Steam Deck zurückzuführen ist, da das Spiel dann auch die Vulkan-Rendering-API unterstützt. Der Handheld-Gaming-PC erscheint in seiner ersten Version im Dezember diesen Jahres.

Derzeit ist auch eine Half-Life 2: Remastered Collection in Arbeit, ein Fan-Projekt, dass die Unterstützung von Valve bekommt. Dabei sollen das Hauptspiel und die beiden erschienenen Episoden überarbeitet werden.

Anders als andere Unternehmen unterbindet Valve dieses Projekt nicht, sondern unterstützt es sogar.

Half-Life 2 ist aktuell für PC verfügbar.