Half-Life 2 erreicht 17 Jahre nach Release neuen Spieler-Rekord

Half Life 2 - (C) Valve

Wenn sich eine Community zusammentut, dann kann sie Großes erreichen: In diesem Fall brachten Spieler es zusammen einen neuen Rekord für die höchste Anzahl gleichzeitiger Spieler in Half-Life 2 aufzustellen. Der Shooter wurde bereits 2004 veröffentlicht und brachte einen kritischen und kommerziellen Erfolg für Valve. Der Erfolg hält bis heute an. Und die Community wächst anscheinend weiter an.

Half-Life 2 bekam zwei Episoden als Fortsetzung, Episode 3 wurde zwar angekündigt, kam aber nie. Genauso wie ein Half-Life 3. Das Spiel war jedoch bei Valve laut Leak-Daten in Arbeit, wurde aber abgebrochen. Mit etwas Überraschung bekamen wir mit Half-Life: Alyx letztes Jahr ein VR-Abenteuer, dass gut sechs Stunden Kampagne umfasste. Ebenfalls ein Meisterwerk, für ein Virtual Reality-Spiel.

Während Half-Life 2 ein massiver Erfolg war wurde dieser für die Steam-Statistik in den Anfangsjahren nicht aufgezeichnet. Immerhin war HL2 das erste Spiel für Steam, dass eine andauernde Internetverbindung erforderte. Damals neu, heute eigentlich selbstverständlich. Da man nicht wirklich weiß, wie hoch der “alte Rekord” war, haben sich einige Mitglieder der Gaming-Community zusammengeschlossen, um einen neuen Rekord zusammenzustellen.

Half-Life 2: Neuer Rekord für das 17 Jahre alte Spiel

Half-Life 2 erschien am 16. November 2004 und damals wurden die Spielerdaten nicht so aufgezeichnet wie heute. Das Event wurde als “Breaking the Bar” bezeichnet und vollständig von der Community des Spiels erstellt und durchgeführt. Um teilnehmen zu können, mussten sich Spieler lediglich in Half-Life 2 am 14. August um 15 Uhr UTC (13 Uhr deutscher Zeit) im Spiel auf Steam anmelden. Die Veranstaltung diente im Wesentlichen als Wiederholung für die Steam-Veröffentlichung des Spiels und brachte die Anzahl gleichzeitiger Spieler so hoch wie möglich um einen neuen Rekord aufzustellen.

Die Veranstaltung wurde von mehreren Twitch-Streamern verbreitet und angeführt, um die Nachricht an so viele Menschen wie möglich zu bringen. Laut Seiten wie SteamDB scheint ihre Mission erfolgreich zu sein, da der Allzeit-Peak jetzt 16.101 Spieler beträgt.

Dieses Event war ein riesiger Erfolg, der die vorherige Anzahl gleichzeitiger Spieler für das Spiel mehr als verdoppelte. Abgesehen von der rekordverdächtigen Veranstaltung nehmen sich nun mehrere Teilnehmer diese Zeit, um das Spiel zu wiederholen, in das sie sich vor so langer Zeit verliebt haben. Die Veranstaltung baut auch einen Hype auf die erwartete Veröffentlichung der Half-Life 2 Remastered Collection auf, einer Fan-Mod, die erst kürzlich auf SteamDB gelistet wurde.

Lebenszeichen nach 13 Jahre Stille

Mit Ereignissen wie diesen und der kürzlichen Veröffentlichung eines neuen offiziellen Half-Life-Spiels nach 13 Jahren Stille (es sei denn, man zählt auch den Remaster des ersten Spiels im Jahr 2020) sieht es so aus, als ob das Franchise ein Comeback feiert, was die Hoffnungen neu belebt die lang erwartete Fortsetzung von Episode 2, insbesondere mit dem massiven Twist, der in Half-Life: Alyx endet. Es ist beeindruckend, dass ein Spiel nach so vielen Jahren eine solche Fangemeinde behalten hat, und noch beeindruckender, dass sein Publikum immer weiter zu wachsen scheint, was Half-Life 2 als ein wirklich einflussreiches Spiel auszeichnet.

Half-Life 2 ist jetzt für Steam verfügbar. Für eine Fortsetzung würde sich der Release des Steam Decks von Valve anbieten. Ich möchte an dieser Stelle aber keine Gerüchte in die Welt setzen.