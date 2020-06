Half-Life 3: Wann erscheint es eigentlich?

Half-Life 3 - Artwork

Seit Jahren beschäftigen sich Gamer mit nur einer Frage: Wann erscheint Half-Life 3? Immerhin hat es dazu in den letzten 12 Jahren genug Gerüchte gegeben. Den genauso lange ist es her: Am 16. November 2004 erschien Half-Life 2 für Windows-PC in den USA und Europa. Nach dem „Half-Life 2-Leak“ aus dem Jahr 2003 ist Valve sehr genau dahinter, damit keine Informationen oder sogar „Quellcodes“ wie anno dazumal das Studio verlassen. Umso erstaunlicher ist es daher immer wieder wenn angebliche „Fakten und Screenshots“ im Netz die letzten Jahre aufgetaucht sind.

Half-Life 3: Mathematik mit Gordon Freeman!

Auch diverse Rechenbeispiele haben sich nicht als haltbar bewiesen: So erschien 1998 erstmals Half-Life, 2004 folge Half-Life 2 und 2010 NICHT Half-Life 3. Auch nicht doppelt so lange, also 2016. Obwohl halt: Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Genau: Deswegen wird Half-Life 3 heuer erscheinen. – Leider nicht. Genauso wie die Maya und andere Kulturen den Weltuntergang vorhersehen, werden wir das nun auch tun und somit in die Geschichte eingehen!

Half-Life 2 war das Maß aller Shooter-Dinge

Man kann viel über Wertungen streiten. Doch laut „Metacritic.com“ hat sich Half-Life 2 bei 81 Wertungen im Durchschnitt bei 96 von 100 Punkten/Prozenten eingependelt. Nicht zuletzt deswegen, weil einige auch 100 – also die volle Punktezahl – vergaben. Erstaunlich.

Einzig die Gegner-K.I. wurde bemängelt. Zwischen Story, Abenteuer und Ballerei gab es aber bisher keine bessere Mischung. Auch die Modding-Szene, sowie Zugpferde wie Counter-Strike oder der Garry-Mod haben ihr übriges dazugegeben, damit der Titel ein so ein Erfolg wurde!

Auch genau da wird sich Valve die Zähne ausbeißen, sollten sie je ein Half-Life 3 auf den Markt bringen: Die Erwartungshaltung der Gamer wird das Spiel „erdrücken“. Jeder der Half-Life 2 und die darauffolgenden zwei Episoden, welche die Einzelspieler-Kampagne „erweitert und bereichert“ haben, wird Ansprüche stellen und diese werden nur ganz, ganz, ganz, ganz schwer zu befriedigen sein. Nicht gerade in grafischen Aspekten, da gab es damals auch schon bessere Titel und bessere Engines als jene von Valve („Source-Engine“), dafür jedoch für Story und Gameplay.

Bisher weiß man eigentlich NIX

Sag mir ein Wort mit „X“: „Nix“. Denn in Wirklichkeit wissen wir wirklich nix über Half-Life 3, denn Valve hat in den letzten 12 Jahren wirklich nie ein Kommentar zu Gerüchten und Screenshots geäußert. Einzig Half-Life 2: Episode 3 wurde für das Jahr 2009 bestätigt. Jedoch kam die dritte Story-Erweiterung nie auf den Markt. Vielleicht auch deshalb ein Grund für die andauernde Spekulationswelle und Aufmerksamkeit der „Shooter-Szene“ weltweit.

Valve arbeitet gar nicht an Half-Life 3?

Das dürfte, auch wenn man sich unser „Mathematik-Beispiel“ zu Herzen nimmt, das Wahrscheinlichste sein: Valve hat Half-Life 3 derzeit gar nicht am Plan. Erst im Oktober letzten Jahres kam es bei einem DOTA 2-Update zu einem Aufschrei, weil jemand über die Datei „HL3.txt“ gestolpert ist. Mit der „Source 2-Engine“ gekoppelt war das perfekte „Gerüchte-Gemisch“ fertig gemixt.

Auch wenn man noch so oft die Buchstaben „H“, „L“ und die Zahl „3“ nebeneinander stellt, hat man damit nicht gleich eine offizielle Pressemitteilung aus dem Unternehmen Valve herausgepresst. Das Entwickler- und Vertriebsstudio (Plattform „Steam“) haben nämlich genug andere Titel im Gepäck beziehungsweise die letzten Jahre am Markt erfolgreich eingeführt: DOTA 2, Team Fortress 2, Portal, Portal 2, Counter-Strike: Global Offensive, …

Daraus schließen kann man: Half-Life 3 befindet sich in „Entwicklung“, aber vielleicht nicht mit dem Einsatz, welchen wir uns Gamer erhoffen. Ein kleines Team an Valve-Mitarbeitern wird sich mit dem Thema beschäftigen. Aber die große Masse an Mitarbeitern wird mit anderen Titeln bzw. der hauseigenen Plattform Steam beschäftigt sein. Auch ein „Virtual Reality“-Game wurde bisher zumindest dementiert – aber nicht kommentiert. Daher lässt sich die Aussage: Half-Life 3 ist in Entwicklung abhaken und als „Richtig“ bezeichnen.

Half-Life 3 wird kein klassischer Shooter

Erst gerade erschien DOOM. Und zwar in der klassischen Kost, wie wir es 1993 kennengelernt haben: Schnell (für damals), OHNE Nachladen, ein paar Schalter umlegen und SEHR VIEL brutale Ballerei. Das wir ein Half-Life 3 erhalten, welches den Vorgängern vom Prinzip her gleicht ist sehr unwahrscheinlich. Mit einer weiterführenden Geschichte könnte man sich ein HL3 auch als Open-World-Game vorstellen mit vielen Rollenspiel-Elementen. Größer und epischer als Destiny, aber in diese Richtung gehend. Natürlich gepaart mit immer wieder kehrenden Updates, damit die Gamer auch online bleiben. Wäre das nicht was? Ich denke schon.

Fazit 2016

Half-Life 3 wird BALD erscheinen

Die Zeit ist reif, vielleicht schon ein wenig zu reif, aber Half-Life 3 wird BALD erscheinen. Größter Hintergrund-Faktor ist dabei, dass man eine so große Marke nicht einfach sterben lassen wird, wenn man daraus fette Profite schlagen kann. Half-Life 3 wird sicherlich erhebliche Qualitätsansprüche bei Valve stellen, soviel ist sicher . Man kann nicht so viel gewinnen, wie man verlieren kann! Die Latte liegt eben, wie man im Sport so schön sagt, sehr weit oben.

Ob wir bereits zu dieser E3, also in ein paar Tagen, etwas zu sehen bekommen, wäre schön und würde (wie bei mir) bei Millionen Fans Tränen in den Augen auslösen, aber gewiss ist es eben nicht und deswegen sollte man sich nicht darauf fixeren. Sollte sich Valve dennoch dazu entschließen Half-Life 3 offiziell anzukündigen würde es sich so anfühlen, als würde ein alter Freund wieder bei einem zu Hause vorbeischauen und man würde Stunden damit verbringen zu bereden was das letzte Jahrzehnt passiert war.

Update 2017

Der letzte Half Life-Autor hat das Unternehmen, Valve Software, verlassen. Damit dürfte wohl offiziell das Ende der Spekulation eingeleutet sein. Vielleicht wird ja auch das gute alte Half-Life als Virtual-Reality-Game wieder zu Leben erweckt. Und die Story fängt von vorne an!

Update 2018

Wird Half-Life 3 nun ein Virtual Reality-Game-Game? Die Geschichte wird von diversen Medien wieder im November 2018 aufgewärmt. Valve arbeitet nämlich an einer eigenen VR-Brille. Was liegt näher als dazu ein HL3 zu bringen, damit sich diese auch durchsetzt?

Update 2019

Ein neues Half-Life-Spiel kommt! Und es es nicht HL3. Half-Life: Alyx ist das erste VR-Abenteuer in der Geschichte der Spieleserie. Das ich das noch erleben darf.

Für die Gerüchte rund um das Phänomen Half-Life 3 ist Gabe Newell, Chef von Valve, selbst schuld…

Half-Life 3: Update 2020

Muss man PC-Spieler eigentlich immer so lange warten müssen? Vielleicht erscheint Half-Life 3 ja für die PlayStation 6 oder die Xbox Series X-360. Cyberpunk 2077 schafft es anscheinend auch, irgendwann einmal auf den Markt zu kommen.

Ich hab 50 Jahre auf Duke Nukem Forever gewartet und warte immernoch auf Half-Life 3. Jetzt seid mal nicht so empfindlich! — madlvl (@AimleveI) June 18, 2020

Jede Release-Verschiebung für ein Videospiel ist nur die Tatsache, dass Valve nicht daran arbeitet.

Gordon Freeman lebt! – Nehmt diesen Artikel nicht all zu ernst. Ein alter Half-Life-Fan kann sich einfach nicht damit abtun, dass der dritte Teil nie erscheinen wird.

Dieser Artikel erschien erstmals am 9. Juni 2016 und wird seitdem jährlich mit neuen Updates versorgt.