Half Life 2: Fan-Remake in der Unreal Engine 5 vorgestellt

Half-Life 2 in der Unreal Engine 5. Derzeit sind zwei Projekte, unabhängig voneinander, in Entwicklung bei Fans. - Quelle: YouTube Video

Zwei Entwickler arbeiten derzeit an einem Fan-Remake für Half-Life 2 in der aktuellen Unreal Engine 5. Das “Project Freeman” soll den klassischen First-Person-Shooter in ein modernes Erscheinungsbild bringen.

Project Freeman soll komplett überarbeitete Karten und Charaktere, Motion-Capture-Animationen zusammen mit Mimik und völlig neue Partikelsysteme und visuelle Effekte zu bieten. Das klingt interessant und super, aber können das zwei Entwickler schaffen?

Advertisment

Wahrscheinlich wird dieses Fan-Remake von Half-Life 2 nie das Licht der Welt erblicken, möglicherweise nur teilweise das Spiel zeigen. Am Reißbrett hört sich die Geschichte zu schön an, um bald fertig zu sein.

Das Team ist aber überzeugt, dass es weiter kommt und hat dafür sogar eine Patreon-Kampagne ins Leben gerufen. Und natürlich steht es jedem Fan frei, dass er sich an der Crowdfunding-Kampagne beteiligt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Große Ambitionen mit Project Freeman in der Unreal Engine 5

Die Entwickler möchten das Remake von Half-Life 2 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlichen, obwohl bereits im YouTube-Video oberhalb erwähnt wird, dass man nicht mit Valve zusammenarbeitet. Also derzeit noch nicht. Anders als andere Videospiele-Entwickler ziehen die US-Amerikaner nicht gleich die Reißleine, sondern unterstützen sogar Fan-Projekte, wie ein anderes HL2-Remake.

Zu zweit werden sie das Projekt wohl nie wirklich abschließen können, aber wenn die Patreon-Kampagne an Fahrt gewinnt, könnten sie vielleicht andere Hobby-Entwickler finanziell überzeugen. Derzeit ist das Projekt noch so jung, dass gerade einmal 1€ pro Monat gesammelt wird.

Auch wenn Project Freeman vielleicht nie erscheint, dass Video sieht schick aus, Half-Life 2 lieben wir und mit der Unreal Engine 5 könnte es echt schick aussehen.

Es sieht so aus, als hätten die Entwickler die aktuellen Maps von City 17 aus Half-Life Alyx in die UE5 integriert und diese mit einigen Combines bevölkert.

Nicht das einzige Fan-Remake von Half-Life 2 in der UE5

Aktuell hat das Video von Ian noch wenige Aufrufe, aber man sieht die Bahnhof-Szene, also die Anfangssequenz von Half-Life 2. Vielleicht sollte er sich mit dem Project Freeman zusammenschließen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Half-Life 2 erschien am 16. November 2004 für Windows PC. Erst vor wenigen Monaten bekam der First-Person-Shooter von Valve ein Update spendiert.