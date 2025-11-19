Half-Life 3: Insider bestätigt Gerüchte rund um Ankündigung, aber Pläne sind noch unklar

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Gerüchteküche rund um Half-Life 3 brodelt gewaltig. Mehrere bekannte Brancheninsider haben bestätigt, dass neue Informationen zu HL3 und dem mysteriösen Projekt HLX im Umlauf sind. Konkreter wurden die Hinweise durch NateTheHate, einen in der Gaming-Szene oft zitierten Leaker, der öffentlich erklärte, er habe erneut Material zu den Projekten gesehen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass die Informationen widersprüchlich und teilweise veraltet seien. Ein typisches Muster bei ungefilterten „Entwicklungsleaks“ aus dem Hause Valve.

In einer Reihe von Beiträgen (via X.com; vormals Twitter) erklärte Nate, er versuche derzeit, „einen Konsens zu bekommen und die Wahrheit aus all dem herauszufiltern“. Besonders brisant war sein Hinweis, dass er sehr unterschiedliche Aussagen zum möglichen Timing einer Ankündigung gehört habe. Ihm sei sogar einmal gesagt worden, Valve werde noch am gleichen Tag um 12 Uhr etwas enthüllen. Eine Behauptung, die sich kurze Zeit später als falsch herausstellte. Nate stellte daraufhin klar, dass er erst wieder Informationen teilen werde, wenn sie sich zweifelsfrei bestätigen ließen.

Wann wird Half-Life 3 (oder ein anderes Spiel aus dem Franchise) angekündigt?

Parallel dazu äußerte sich auch Shpeshal Nick, der ebenfalls häufig frühe Brancheninformationen erhält. Er sprach von einer Direktnachricht, in der behauptet wurde, Valve habe „letzte Woche Hardware gezeigt“ (Anmerkung: u.a. Steam Machine und Steam Frame) und werde „diese Woche Software zeigen“. Laut seiner Quelle sollte der Software-Teil Half-Life 3 betreffen. Nick gab jedoch zu bedenken, dass die Verlässlichkeit dieser Information unklar sei, und forderte seine Community zu Vorsicht auf.

Die neuen Aussagen reihen sich ein in eine länger werdende Liste von Stimmen aus der Valve-Szene. Namen wie GabeFollower, Tyler McVicker, Tom Henderson und Mike Straw haben in den vergangenen Woche alle angedeutet, dass Valve an einer wichtigen Enthüllung arbeite. Besonders Henderson erwähnte die Möglichkeit, dass ein großes Spiel — möglicherweise Half-Life 3 — im Zusammenhang mit der nächsten Phase der Steam-Machine-Strategie stehen könnte, die frühestens 2026 relevant werde. Diese soll angeblich im März 2026 starten.

Aussagen bleiben vage, wie es bei Valve üblich ist

Was all diesen Berichten gemeinsam ist: Trotz der zunehmenden Zahl an Beteiligten bleibt der Kern der Informationen vage. Valve hat wie gewohnt keinerlei Stellung bezogen. Das Unternehmen ist bekannt für seine strikte Geheimhaltung und hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass frühe Hinweise sich schnell ändern oder verworfen werden können. Dennoch sorgt die Tatsache, dass sich so viele Insider gleichzeitig äußern, für neue Hoffnung in der Community.

Auch wenn die neuesten Informationen mehr Fragen als Antworten liefern, deutet ihr Umfang darauf hin, dass Valve intern tatsächlich aktiv an Half-Life-bezogenen Projekten arbeitet. Vielleicht sogar an Half-Life 3 selbst. Bis offizielle Details folgen, bleiben die Gerüchte reine Spekulation. Doch selten zuvor wirkten die Hinweise so zahlreich wie jetzt. Wir müssen alle daran weiter glauben, dann passiert es – der Satz wirkt schon fast religiös…

