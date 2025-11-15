Insider erwarten zweite große Valve-Ankündigung – Kommt Half-Life 3 wirklich vor GTA 6?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Valve sorgt derzeit für ordentlich Wirbel: Kaum wurde die neue Steam Machine offiziell angekündigt, melden sich gleich mehrere bekannte Insider zu Wort und behaupten, dass schon bald eine zweite große Enthüllung folgen soll. Und das Gerücht, das bereits seit Jahren durch die Gaming-Welt geistert, rückt plötzlich wieder in greifbare Nähe: Half-Life 3.

Gleich vier unabhängige Quellen – GabeFollower, Tyler McVicker, Tom Henderson und Mike Straw – sprechen davon, dass Valve an einer weiteren Enthüllung arbeitet. Die Zeitfenster ähneln sich auffällig.

HLX: Wann wird Half-Life 3 angekündigt?

Eine Frage die nicht nur ich mir schon länger stelle, aber anscheinend dürfte es bald soweit sein. Laut GabeFollower soll HL3 noch später in diesem Jahr angekündigt werden. Detaillierter fällt die nächste Antwort aus: Laut Tyler McVicker rechnet er sogar mit einer HL3-Ankündigung in den nächsten 2 bis 3 Wochen. Tom Henderson spricht von einem Release im März 2026. Möglicherweise sogar als Launch-Titel für die Steam Machine.

Werden wir Half-Life 3 bei den „The Game Awards 2025“ sehen? Darauf hat Mike Straw die Antwort. Laut ihm wird die Valve-Ankündigung „sehr bald“ sein, schlägt also in die selbe Kerbe wie die anderen Insider. Allerdings spricht er von „sehr bald“, aber nicht bei den Game Awards.

Das ergibt alles ein Bild: Valve plant eine koordinierte Content-Offensive und Half-Life 3 steht verdächtig zentral im Raum.

Datamining liefert zusätzliche Hinweise auf „HLX“

Schon im August hatten GabeFollower und McVicker versteckte Hinweise in Updates zu Counter-Strike 2 und Deadlock entdeckt. Beide Spiele wurden mit einer neuen Version der Source 2-Engine synchronisiert und genau dort tauchten eindeutige Referenzen zum lange gemunkelten Valve-Projekt HLX auf.

Zu den spannendsten Fundstücken gehörten:

„hlx_configurable_lightweight_body_entity“ : ein System zur effizienten Berechnung physischer Objekte in großen Levels

: ein System zur effizienten Berechnung physischer Objekte in großen Levels „hlx_configurable_lightweight_body_collection“ : optimiert für riesige, dynamische Umgebungen

: optimiert für riesige, dynamische Umgebungen Hinweise auf ein neues NPC-Kollisionssystem

Verbesserte KI-Reaktionen ähnlich dynamischer Systeme aus GTA-Spielen

Alles Punkte, die klar auf ein Singleplayer-Spiel mit aufwendigen Levelstrukturen deuten und nicht auf einen Multiplayer-Shooter wie Counter-Strike. Kombiniert ergibt das ein starkes Gesamtbild: HLX dürfte Half-Life 3 oder ein verwandtes Singleplayer-Projekt sein. Aber auf jeden Fall etwas mit Half-Life zu tun haben. Auch wenn sich Valve mit der Zahl „3“ für ihre Spiele schwer tut.

Warum jetzt? Die Steam Machine könnte der Schlüssel sein

Die Steam Machine kehrt offiziell zurück, diesmal mit modernerer Hardware und klarer Ausrichtung auf das PC-Ökosystem. Henderson behauptet, dass Valve einen Release im März 2026 plane, das perfekt als Launch-Titel passen würde. Und was wäre ein besserer System Seller als ein neues Half-Life?

Wenn Valve wirklich die Bühne für Half-Life 3 neu aufbaut, würde es Sinn ergeben.

Seit fast zwei Jahrzehnten bewegt sich das Thema Half-Life 3 zwischen Meme, Mythos und Hoffnung. Doch das hier sind mehr als nur Forengerüchte. Es handelt sich um vier unabhängig voneinander glaubwürdige Insider, die oftmals richtig lagen. Vor allem am PC-Sektor. Es gibt einfach zu viele Data-Leaks in den letzten Monaten, die auf irgendetwas aus dem Half-Life-Universum hindeuten. Die kürzlich veröffentlichten Infos zu Steam Machine und Steam Frame. Das alles passt perfekt zusammen, schon fast wie vor dem Release von Half-Life: Alyx.

Noch ist natürlich nichts offiziell. Valve bleibt typisch mysteriös. Aber die Menge und Qualität der Hinweise ist bemerkenswert. Wenn die Insider recht behalten, stehen PC-Spielern intensive Wochen bevor. Immerhin soll der Trailer schon in Arbeit sein, dass wissen wir seit zwei Wochen. Half-Life 3 vor GTA 6? Wer hätte das gedacht. (Ich.)

Es könnte endlich passieren.

