Half-Life: Publisher Sierra hätte den Shooter beinahe aufgegeben

Stell dir vor wir wären in einer alternativen Zeitlinie. Half-Life wäre nie der Shooter-Klassiker gewesen, den wir heute kennen. Vor dem riesigen Erfolg der bahnbrechenden Shooter-Reihe stand der Titel kurz davor, in Vergessenheit zu geraten. Der ursprüngliche Publisher, Sierra, hatte beinahe beschlossen, die Marketingmittel für das Spiel zu streichen. Unmittelbar vor der Veröffentlichung der Game of the Year-Edition.

Half-Life startete 1998 und revolutionierte die Welt der Ego-Shooter. Es brachte eine erzählerische Tiefe, die es damals in der Gaming-Welt so nicht gab. Das Spiel verzichtete auf klassische Cutscenes und erzählte die Geschichte nahtlos während des Spiels. Kombiniert mit Kämpfen, Rätseln und Erkundung wurde das Abenteuer rund um Gordon Freeman schnell zu einem Meilenstein der Videospielgeschichte. Doch der Weg zum Erfolg war alles andere als sicher.

Werbung

Sierra hätte Half-Life fast aufgegeben

Laut Monica Harrington, der ehemaligen CMO von Valve, stand Sierra kurz davor, Half-Life aufzugeben (via GamesRadar.com). Der Publisher plante, die Marketinggelder zurückzuziehen und sich auf andere Projekte zu konzentrieren, bevor Half-Life überhaupt profitabel war. Dies hätte dem Spiel möglicherweise das „stille Sterben“ beschert, das man nur allzu oft bei unterschätzten Titeln sieht.

Harrington erinnert sich: „Es war, als hätte mir jemand ins Gesicht geschlagen.“ Sie hatte eigentlich erwartet, dass Sierra das positive Feedback für das Spiel aufgreifen und eine erneute Marketingkampagne mit einer neuen GOTY-Edition planen würde. Doch stattdessen stand das Spiel kurz davor, in der Versenkung zu verschwinden.

Harrington musste handeln. Sie drohte dem Publisher, die Situation öffentlich zu machen und die Industrie darüber zu informieren, wie schlecht Sierra dastehe. Nach dieser Konfrontation änderte der einstige Videospiele-Publisher plötzlich seine Meinung und plante die erfolgreiche Game of the Year-Edition, die das Spiel zu einem weltweiten Erfolg führte.

Gordon Freeman lebt, auch ohne Half-Life 3

Trotz des Alters von Half-Life bleibt der Titel ein unverzichtbarer Bestandteil der Gaming-Geschichte. 2023 bekam das Spiel ein großes Update zum 25. Jubiläum, das neue Funktionen hinzufügte und verlorene Inhalte wiederherstellte. Und während Fans weiterhin auf Neuigkeiten zu Half-Life 3 hoffen, gehen Gerüchte um, dass wir 2025 vielleicht endlich eine Ankündigung erwarten dürfen.

Was hätte die Welt der Videospiele ohne den Erfolg von Half-Life gemacht? Wahrscheinlich wäre die Zeitlinie anders verlaufen. Zumindest im Gaming-Bereich.